Maison de la recherche, 28 rue Serpente, Paris 6e

Séminaire « Des villes, des hommes et des animaux »

Sophie Corbillé, Emmanuelle Fantin et Hécate Vergopoulos

Sorbonne Université Celsa, GRIPIC, 2021

Les relations entre les hommes et les animaux font l’objet de nombreuses recherches et débats en sciences sociales depuis deux décennies. Ce séminaire a pour sa part l’objectif d’explorer ces relations, leurs formes et leurs enjeux quand celles-ci se déploient en contexte urbain. Les villes, et ce malgré des représentations parfois hâtives qui font d’elles des espaces bétonnés qui s’opposeraient à une supposée « nature », constituent en effet de véritables milieux où humains et animaux cohabitent sans toujours le vouloir, sans toujours le savoir, et sans toujours savoir comment vivre ensemble. Comment les animaux habitent-ils la ville ? Quels regards, quelles places et quelles qualifications les citadins leur donnent-ils ? En quoi cela affecte-t-il les façons dont les hommes et les animaux cohabitent en contexte urbain ? Dans quelle mesure font-ils monde commun ? Et en quoi la spécificité de chaque ville agit-elle sur les animaux ?

Le séminaire réunit des chercheurs issus de disciplines diverses, apportant chacun un regard spécifique sur ces questions, et une manière propre aussi d’observer et d’analyser les relations hommes-animaux en ville. Le programme de cette année concerne plus particulièrement des situations urbaines en France, et notamment à Paris.

Le séminaire a lieu le vendredi une fois par mois, de 10h à 13h, entre janvier et juin 2021.

Si la situation sanitaire le permet, il se tiendra à la Maison de la recherche, 28 rue Serpente, Paris 6e.

Programme

Vendredi 29 janvier, 10h-13h (salle D116) : Mélanie Roustan, Muséum national d’histoire naturelle – PALOC : « Le Parc zoologique de Paris, enclave et enclos dans la ville ».

Vendredi 12 février, 10h-13h (salle D116): Joëlle Zask, Université d’Aix Marseille, département de philosophie, « Avec les animaux : de la ville à la cité ».

Vendredi 5 mars, 10h-13h (salle D116) : Eric Baratay, Université Jean Moulin Lyon 3 – LARHR, membre senior de l’IUF : « Se tenir du côté des animaux urbains ».

Vendredi 16 avril, 10h-13h (salle D116) : Christophe Blanchard, Université Sorbonne Paris Nord – EXPERICE : « La médiation canine et l'accompagnement des militaires victimes du syndrome de stress post-traumatique ».

Vendredi 28 mai, 10h-13h (salle D116) : Jean Estebanez, Université Paris-Est Créteil – Lab'Urba : « Le zoo, un dispositif urbain de production de l'animalité ».

Vendredi 18 juin, 10h-13h (salle D116) : Joëlle Le Marec, Sorbonne Université Celsa – GRIPIC : « L'animal exposé : "Il est là, je le vois, il ne me parle pas" »