Présentation de C. Dornier, La Monarchie éclairée de l'abbé de Saint-Pierre (SECFS Conversations online)

La prochaine rencontre de la série des Conversations en visioconférence qui tout au long des prochains mois permettront de découvrir des ouvrages publiés récemment sur la France du XVIIIe siècle aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 à 15h (EST)

Carole Dornier (Université de Caen, France) présentera son ouvrage— La Monarchie éclairée de l'abbé de Saint-Pierre: Une science politique des Modernes. Oxford University Studies in the Enlightenment. Liverpool: Liverpool University Press, 2020— en conversation avec Patrizia Oppici (Università di Macerata, Italie),. L'intervention sera suivie d'une séance de questions et réponses.

