La Monarchie éclairée de l’abbé de Saint-Pierre

By Carole Dornier

Oxford University Studies in the Enlightenment 2020:11

ISBN: 9781789622225, 461 pages, £65.00

L’abbé de Saint-Pierre, célèbre pour son Projet de paix perpétuelle, s’affirme, avant Bentham, comme l’un des premiers utilitaristes. Exploitant la totalité de l’œuvre, cet ouvrage y souligne une dimension méconnue des Lumières politiques, avant l’essor du caméralisme, de l’économie politique et de la physiocratie, celle d’un État de bien-être imposé par la monarchie.

Une dimension méconnue des Lumières politiques: monarchie éclairée et État de bien-être dans les projets de l’abbé de Saint-Pierre.

Le premier ouvrage qui exploite la totalité des écrits de l’abbé de Saint-Pierre.

---

The Abbé de Saint-Pierre, best known for his Project for Perpetual Peace, is reinterpreted in this book as a pioneering utilitarian and antecedent of camerialism, political economy and physiocracy. Considering the totality of his rich body of writing on politics and morality, this book highlights Saint-Pierre’s significant (but underappreciated) contributions to the political thought of the Enlightenment, introducing an important rationale for a centralized monarchy creating an efficient welfare state.

Demonstrates the presence of utilitarian arguments for a welfare state imposed by the monarchy in early decades of the Enlightenment.

The first work which exploits the entirety of the abbé de Saint-Pierre’s writings.

*

Professeur émérite de littérature et culture françaises du XVIIIe siècle à l’Université de Caen, Carole Dornier a publié des travaux et des éditions scientifiques de textes concernant les idées morales et politiques des Lumières (Crébillon, Duclos, Montesquieu, Le Maître de Claville, Vauvenargues, Rousseau, Castel de Saint-Pierre). Elle dirige actuellement une édition électronique des écrits de l’abbé de Saint-Pierre. --- Professor emeritus (18th century French literature and culture) at the University of Caen France, Carole Dornier has published works and scientific editions of texts concerning the moral and political ideas of the Enlightenment (Crébillon, Duclos, Montesquieu, Le Maître de Claville, Vauvenargues , Rousseau, Castel de Saint-Pierre). She is currently editing an electronic edition of the writings of the Abbot of Saint-Pierre.