Rencontre : "Romancier INT. Jour - Boîtes noires" avec Claire Denis (Paris)

PRÉSENTATION

Littérature & Cinéma #3 « Romancier INT. Jour – Boîtes noires »

Claire Denis sera invitée à discuter du dernier roman de Nathalie Azoulai, Clic-Clac, dont le personnage principal, Claire Ganz, aux prises avec la question de l’amour et du temps, s’apprête à tourner une scène écrite « contre » la fin d’un mélo de Sydney Pollack : Nos plus belles années.

Mercredi 5 février - 19h

Maison de la poésie, 157 rue Saint-Martin, Paris 3e

Étudiant·e·s de l'Université de Paris et adhérents de la Maison de la poésie : entrée gratuite

Autres : entrée à 5€

informations au 01 44 54 53 00

Rencontre, lecture projection

Si les passerelles entre littérature et cinéma paraissent anciennes et nombreuses, ce cycle entre plus spécifiquement dans la profondeur des imaginaires romanesques contemporains qui se nourrissent de septième art. L’invité y expose son rapport au cinéma comme territoire et vivier de fiction, qu’il s’agisse de scènes particulières, de films, de tournages, de figures de metteurs en scène, d’actrices ou d’acteurs etc.

En partageant avec Nathalie Azoulai, Frédérique Berthet et le public les liens qu’entretiennent leurs textes et le cinéma, les écrivains ouvrent leurs « Boîtes Noires » lors d’un séminaire de discussion qui se veut scénique, ponctué de lectures et de projections, de sons et d’images.

A lire - Nathalie Azoulai, Clic-Clac, P.O.L, 2019 - Frédérique Berthet, La voix manquante, P.O.L, 2018.