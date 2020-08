Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature

Rencontre littéraire avec Jean Rolin Le pont de Bezons

Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse VD

Jean Rolin, né en 1949, est un écrivain et journaliste arpenteur du monde. Parallèlement à son travail de reporter, exercé notamment pour Libération, Le Figaro, Le Monde et Géo, il a développé une œuvre protéiforme, du roman au récit de voyage, en passant par les nouvelles. Parmi la trentaine d’ouvrages à son actif comptent La ligne de front, un voyage en Afrique australe (Quai Voltaire, 1988), lauréat du Prix Albert Londres, L’organisation (Gallimard, 1996, Prix Médicis), puis aux éditions P.O.L Terminal Frigo (2005), Un chien mort après lui (2008), Le ravissement de Britney Spears (2011), Savannah (2015), Peleliu (2016), Le traquet kurde (2018) ou encore Crac (2019). Cet écrivain des marges, piqué tant de mélancolie que d’humour, a également reçu le Prix de la Langue française en 2013.

Son nouvel ouvrage Le pont de Bezons (P.O.L, 2020) nous entraîne dans une petite odyssée géographique et intime sur les berges de la Seine, entre Melun et Mantes. Jean Rolin se lance dans l’exploration d’un territoire périurbain méconnu, nous dévoilant la singularité de ces espaces devenus invisibles, car plus regardés, et de quelques-uns de leurs habitants.

Avec poésie, liberté et un goût contagieux pour l’improbable, Jean Rolin traque les détails des existences, des paysages et des lieux pour mieux en révéler les mystères. Sous Le pont de Bezons, c’est ainsi tout le chaos du monde contemporain que l’écrivain nous faire ressentir… et sa beauté persistante.

Rencontre en français, modérée par Salomé Kiner, journaliste et critique littéraire

Entrée CHF 10.-

Sur réservation à billetterie@fondation-janmichalski.ch.