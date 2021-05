Rencontre autour de Bogoro (livre) et Muzungu (exposition) de F. Leibovici et J. Seroussi

En ligne

Séminaire Licence esthétique. Autour de bogoro (livre) et muzungu (exposition). Rencontre avec Franck Leibovici et Julien Seroussi

Le jeudi 20 mai 2021

18h-20h

Séance en ligne (lien ci-dessous)



Livre difficilement classable, bogoro de Franck Leibovici et de Julien Seroussi reprend les textes du procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Congo, à la Cour pénale internationale. muzungu, exposition créée par les mêmes artistes, présente en forme d'installations artistiques les documents de preuve apportés à la Cour. Pourquoi faire circuler ainsi les documents juridiques dans le champ littéraire et les lieux d'exposition ? Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Franck Leibovici et Julien Seroussi qui présenteront leur travail. Frédérik Detue (Littérature comparée, Université de Nice) et Ghislain Mabanga (Droit, Université Paris Nanterre) discuteront par la suite des oeuvres du point de vue de la littérature et du droit.



La séance, qui est ouverte à toutes et à tous, aura lieu à distance. Voici le lien pour y accéder : meet.google.com/ajx-cqex-uuw



Le séminaire Licence Esthétique explore le rapport entre les arts documentaires et le droit, réunissant autour d'une oeuvre son auteur.e, un.e spécialiste du droit et un.e critique d'art ou de littérature. Le séminaire est co-organisé par "Literature Matters" du Centre de Recherches Anglophones (CREA) et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC) de l'université Paris Nanterre, avec le soutien de l'Institut Universitaire de France.

Pour plus d'informations et le programme du séminaire, merci d'écrire à Naomi Toth (naomi.toth@parisnanterre.fr)