Rémanence de "l'écrire classique" en régime littéraire contemporain, 1980-2020

22-24 septembre 2022

Les présentes rencontres entendent évaluer l’actualité, le statut et les enjeux formels (poétiques, rhétoriques et stylistiques) de « l’écrire classique » dans les littératures d’expression française contemporaines (années 1980-2020). La formule entre guillemets est empruntée à Roland Barthes (1980). Elle renvoie tout à fois :

· au modèle de langue académique – ou « belle langue » – ayant vocation à être transmis dans les classes

· inversement, dans l’acception spécifique que lui confère Barthes, à une forme qu’il faut défendre, non plus « en tant que forme passée, légale, conforme, répressive ; etc.,mais au contraire comme une forme que le roulement et l’inversion de l’Histoire sont en train de rendre nouvelle » (ibid.).



C’est cet héritage duel que la manifestation se propose de circonscrire, en documentant notamment :

1. le « redevenir discours » des littératures contemporaines d’expression française

2. le renouvellement du « purisme » et du « bon usage », au tournant des années 1980-2020 ;

3. et les liens entre littérature du « care » et « civilité » classique.

PROGRAMME

Jeudi 22 septembre 2022

10h30 -11h : « Introduction 1. Persistance “des” belles-langues » (Sandrine Vaudrey-Luigi, Sorbonne Nouvelle)

11h10 -11h40 : « Introduction 2. Au-delà des belles-langues ? » (Claire Badiou-Monferran, Sorbonne Nouvelle ------ Adrienne Petit, Université de Lille)

11h50 -12h20 : « Perceptions critiques d’une langue “classique” et enjeux politiques du style : Pierre Bergounioux, Marie-Hélène Lafon » (Estelle Mouton Rovira, Université Bordeaux-Montaigne)

14h -14h30 : « Les pathologies classiques de l’écrire contemporain. Sur le divan du Matricule des Anges » (Chantal Wionet, Avignon Université – Gilles Magniont, Université Bordeaux--Montaigne)

14h40 -15h10 : « Rémanence de la modernité, rémanence classique : Santiago Amigorena » (Hélène Merlin-Kajman, Sorbonne Nouvelle)

15h40 -16h10 : « Quelque chose en lui de Saint-Simon : modes de présence des Mémoires chez François Bon (collages, syntaxe, web) » (Agathe Mezzadri, CPGE, Lycée Michelet, Vanves Frédéric Martin-Achard, Université Jean Monnet, Saint-Etienne)

16h20 -16h50 : « L’empreinte saint-simonienne dans L’Historiographe du royaume de Maël Renouard » (Juliette Nollez, CPGE, Lycée Michelet, Vanves)

Table avec et autour des écrits de : Mathieu Bermann, Lucile Bordes, Lise Charles, Anne Duprat, Suzanne Duval, Hélène Merlin-Kajman

18h - 21h : Présentation et discussion avec : Claire Badiou-Monferran, Aude Leblond, Émily Lombardero, Adrienne Petit, Françoise Poulet, Sandrine Vaudrey-Luigi

Vendredi 23 septembre 2022

Session « Rémanence syntaxique de « “l’écriture classique” »

9h15 -9h45 : « Bossuet vs Faulkner : quel modèle périodique pour la fiction contemporaine ? » (Jacques Dürrenmatt, Sorbonne Université)

10h50 -11h20 : « La phrase classique paradoxale de Marie Ndiaye : effets de sourdine et aspects psycholinguistiques » (Marie-Albane Watine, Université Côte d’Azur)

11h30 -12h : « La phrase chez Annie Ernaux. Langue par- lée ou autres modèles d’écriture ? » (Florence Lefeuvre, Sorbonne Nouvelle)

12h10 -12h40 : « Pierre Michon. Terreur de l’écriture classique » (Florian Préclaire, Sorbonne Nouvelle)

Session « La belle-langue du récit avant et autour des années 1980 »

9h55 -10h25 : « L’“écriture blanche” de Camus est-elle classique ? » (Christelle Reggiani, Sorbonne Université)

10h50 -11h20 : « “Laisser tout dans l’état de l’apparition” : Emily L. (1987) de Marguerite Duras » (Florence de Chalonge, Université de Lille)

11h30 -12h : « Une poétique du contre-pied : la résurgence ironique du roman classique dans Le Miroir qui revient (1985) » (Ilias Yocaris, Université Côte d’Azur)

12h10 -12h40 : « Les motifs de l’écrire classique dans Le Labyrinthe du Monde et dans les essais de Marguerite Yourcenar » (Palmyre de la Touanne, Sorbonne Université Dominique Legallois, Sorbonne Nouvelle)

Session « Rémanence énonciative de “l’écrire classique” »

14h30 -15h : « La langue littéraire des “transfuges de classe” : langue commune et littérature » (Karine Abiven, Sorbonne Université)

15h10 -15h40 : « Ce que l’écriture d’Annie Ernaux tient de “l’écrire classique” » (Bérengère Morichaud-Airaux, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

15h50 -16h20 : « Le ‘‘lugubre sabir d’outre-tombe’’ des épopées détraquées d’Antoine Volodine » (Erik Leborgne, Sorbonne Nouvelle)

Session « La belle-langue de la poésie : avant et après 1980 »

15h10 -15h40 : « Vers un infléchissement spirituel de l’idéal de simplicité du style dans une certaine littérature contemporaine ? » (Stéphanie Bertrand, Université de Lorraine)

15h50 -16h20 : « “Que ce qui ne se conçoit pas bien s’énonce clairement !” : rémanence de la notion de clarté dans l’œuvre de Francis Ponge » (Lucas Kervegan, Sorbonne Université)

Session « La belle-langue du récit après 1980 »

16h45 -17h15 : « De la riposte stylistique : prose combat, énonciation militante et subversion syntaxique. À propos de quelques écritures contemporaines » (Laurence Rosier, Université libre de Bruxelles)

17h25 -17h55 : « Emmanuel Carrère : classique d’aujourd’hui » (Christophe Reig, Université de Perpignan)

Samedi 24 septembre 2022

Session « De la belle-langue à “l’écrire Klassik” dans les arts du spectacle contemporains »

9h - 9h30 : « Traduire les dramaturges classiques en régime contemporain » (Ludovica Maggi, Sorbonne Nouvelle)

9h45 -10h15 : « Énonciation de l’écrire classique dans le film français contemporain » (Sémir Badir, Université libre de Bruxelles)

10h30 -11h00 : « Traduire du français aux français, un klassik ? Dialogue avec des artistes de notre temps. À propos de Quant à Je de Katalin Molnar » (Stefania Becheanu, artiste – Myriam Suchet, Sorbonne Nouvelle)

Session « Rémanence rhétorique de “ l’écrire classique” »

1. Des styles et des figures de styles

11h15 -11h45 : « La formule au cœur. La prose de Sylvain Tesson, ou la voie d’un atticisme moderne » (Stéphane Macé, Université Grenoble Alpes)

11h55 -12h25 : « Euphémisme et litote ou le pouvoir thérapeutique de l“’écrire classique” » (Lise Forment, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

2. Rémanence rhétorique. Argumentation

13h30 -14h : « L’argumentation animaliste dans l’écofiction contemporaine. Quelle place pour les héritages classiques ? » (Camille Delattre, Sorbonne Nouvelle ; Perrine Beltran, Sorbonne Nouvelle)

14h10 -14h40 : « Le plaisir des axiomes : de Baltasar Gracian à Lydie Salvayre » (Stéphane Bikialo, Université de Poitiers)

3. Rémanence rhétorique. Genres de discours

14h50 -15h20 : « Référence et irrévérence. L’éloge funèbre revisité dans Sans l’orang-outan d’Éric Chevillard, (Minuit, 2007) » (Sophie Milcent-Lawson, Université de Lorraine)

15h30 -16h : « La notion d’archaïsme dans des contes, légendes et menteries québécoises contemporaines du Bas-du-Fleuve » (Myriam Bergeron-Maguire, Sorbonne Nouvelle)

16h30 -17h : « Récrire La Barbe bleue : Amélie Nothomb » (Laurent Susini, Université Lumière Lyon2)

17h10 -17h40 : « “La fée, c’est vous” : fiction et représentation dans Mes contes de Perrault » de Tahar Ben Jelloun (Delphine Reguig, Université Jean Monnet, Saint-Étienne)

Clôture : 18h

Comité d'organisation

Claire Badiou-Monferran (CLESTHIA et THALIM, Sorbonne Nouvelle)

Adrienne Petit (ALITHILA, Université de Lille)

Sandrine Vaudrey-Luigi (CLESTHIA, Sorbonne Nouvelle)

L'exposition "KANTAJE" de Stefania Beacheanu, afférente au colloque, se tiendra du 13 septembre au 11 octobre sur le site de la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle : http://www.univ-paris3.fr/exposition-kantaje-de-la-bouche-aux-oreilles--749847.kjsp.