En ligne via Zoom

Quinzième séminaire du TIGRE, 2020-2021

Séminaire inter-universitaire de recherche,

animé par Évanghélia Stead

Professeur de littérature comparée et de culture de l’imprimé à l’UVSQ-Paris Saclay,

membre de l’Institut Universitaire de France

École Normale Supérieure, Département des Arts

Mythes et illustration

Ce séminaire aborde une large palette d’objets imprimés et illustrés, livres, mais aussi journaux, revues, périodiques de large et moyenne circulation, estampes et reproductions d’œuvres d’art, et à travers eux, la réception des œuvres littéraires et artistiques et leurs métamorphoses. Il initie les étudiants à l’analyse des imprimés comme des objets culturels et à la pratique de l’interdisciplinarité. Il associe l’histoire de l’art, la littérature, la littérature comparée, l’histoire du livre, les études sur les périodiques, les études de réception, la médiologie et la sémiologie.

À la suite des séminaires sur le livre comme objet culturel, modèles et réseaux des revues en Europe, et l’illustration en questions, le TIGRE se tourne vers le vaste domaine des mythes, gréco-latins, bibliques, et d’ailleurs. Comment lit-on les mythes à travers la culture de l’écrit et de l’imprimé ?

*

Séminaire ouvert aux étudiants à partir du Master (3 ECTS).

Second semestre 2020-2021.

Huit séances de 3h, le vendredi après-midi, 16h-19h, École Normale Supérieure, 29, rue d’Ulm, 75005 Paris, aux dates suivantes : 29 janvier, 5 et 19 février, 5, 12, 19 et 26 mars et 9 avril 2020.

*

Le séminaire abordera :

A) la circulation des motifs iconographiques et l’interaction des langues autour de grands mythes littéraires;

B) la circulation des textes littéraires, l’iconographie et les autres formes culturelles (arts du spectacle, affiches, publicité, etc.);

C) la circulation des mythes et les autres formes médiatiques (cinéma, radio, internet).