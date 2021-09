Orléans

Quand la Pucelle d’Orléans fut proclamée sainte.

Centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc (1920-2020)

21-22 octobre 2021

Hôtel Dupanloup, Orléans

Organisé par Christian RENOUX (Université d’Orléans - Laboratoire POLEN)

Le 16 mai 1920, le pape Benoît XV canonisa à Rome Jeanne d’Arc, la Pucelle d’Orléans, béatifiée par Pie X († 1914) en 1909. L’événement eut un retentissement international. Il marquait l’aboutissement du procès de canonisation lancé en 1869 par Mgr Dupanloup († 1878), évêque d’Orléans, et conduit à son terme par Mgr Touchet. Au lendemain, de la Première guerre mondiale, cette canonisation consacrait le culte voué à celle qu’on a surnommée la sainte des tranchées, au même titre que Thérèse de Lisieux. Le 10 juillet 1920, fut adoptée à l'unanimité par la Chambre des députés la loi créant au mois de mai la Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme que Joseph Fabre avait proposée au Sénat dès 1894. Ce colloque présentera différentes dimensions de ces deux événements et de leur réception à Orléans, en France et dans différents pays.

Programme

Jeudi 21 octobre 2021

9h - ouverture

La canonisation

9h30 - Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE (Université d’Orléans), L’Illustration informe la France entière des étapes et des suites de la canonisation de Jeanne d’Arc (1919-1921)

10h - Olivier BOUZY (Maison Jeanne d’Arc), Aspects du procès de canonisation de Jeanne d’Arc

10h30 - Jessica VOLLSTÄDT (Université de Fribourg-en-Brisgau), La résurrection de l'enfant de Lagny. Un miracle de Jeanne d’Arc en débat de son procès de condamnation à son procès de canonisation

11h - Christian RENOUX (Université d’Orléans), « A la sainte de la Patrie ». Jeanne d’Arc vue par l’épiscopat français (1914-1920)

11h30 - Discussion

Réception de la canonisation et de la fête républicaine en France

14 h - Danièle PINGUÉ (Université de Franche-Comté), Les Haut-Saônois et la canonisation de Jeanne d’Arc

14h30 - Rémi DALISSON (Université de Rouen), Quand Marianne célébrait une sainte : paradoxes et accommodements de la fête républicaine de Jeanne d’Arc (mai 1920)

15 h – Discussion

15h30 - Pause

16 h - Pierre ALLORANT (Université d’Orléans), La figure de Jeanne d’Arc dans les discours des maires d’Orléans lors des Fêtes de mai

16h30 - Emmanuel ALCARAZ (Université de Nanterre), Jeanne d'Arc, lieu de mémoire de l'Algérie coloniale

17 h - Yann RIGOLET (Université d’Orléans), Jeanne d'Arc l'Européenne. Aux origines d’une image renouvelée

17h30 – Discussion

Vendredi 22 octobre 2021

Réception de la canonisation et de la sainteté de Jeanne d’Arc dans le monde

9h - Michel RAPOPORT (Université Paris-Est Créteil), Comment les Anglais ont-ils vu la canonisation de Jeanne d'Arc ?

9h30 - Gerd KRUMEICH (Université de Düsseldorf), La réception de la canonisation de Jeanne d’Arc en Allemagne

10h - Pavel KRYLOV (Université de Saint-Pétersbourg), La sainteté de Jeanne dans la littérature en langue russe (1920-2020)

10h30 – Pause

11h - Annick FOUCRIER (Université Panthéon-Sorbonne), Vu des États-Unis : Jeanne d’Arc, héroïne patriotique symbole de l’amitié franco-américaine

11h30 - Flavia AMARAL (Université fédérale de Vales do Jequitinhonha et Mucuri – Brésil), Jeanne d'Arc au Brésil au XXe siècle : entre sainteté catholique et syncrétisme religieux

12h – Discussion

Jeanne d’Arc dans les arts et la littérature au temps de sa canonisation

14h30 - Aude BONORD (Université d’Orléans), Jeanne d'Arc, une héroïne des années 1920 ? L'exemple des Cinq sens de Joseph Delteil (1924)

15h - Julie DÉRAMOND (Université d’Avignon), Jeanne d'Arc sur la scène théâtrale et musicale française de l'entre-deux-guerres : images d’une sainte

15h30 - Pause

16h - Patrick PECCATTE, Les figurations sensuelles et érotisées de Jeanne d’Arc au temps de sa canonisation

16h30 - Yohann CHANOIR, Jeanne d'Arc au cinéma (1895-1935) : une sainte à géométrie variable ?

17h – Discussion

17h30 – Clôture

Comité scientifique :

Philippe CONTAMINE (Institut)

Jean GARRIGUES (Université d’Orléans)

Gerd KRUMEICH (Université de Düsseldorf)

Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE (Université d’Orléans)

*

Lieux du colloque :

Hôtel Dupanloup

Grande salle de réception

1 rue Dupanloup

45000 Orléans