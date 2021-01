En ligne / Biennale Internationale des arts du cirque - Marseille

Programme - « Tous les vents qui traversent le corps et la tête » : Paroles et écritures du cirque.

Première séance du séminaire Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque.

Organisé par UMR Litt&Arts - Université Grenoble Alpes et Chaire ICiMa - Centre national des arts du cirque, avec le soutien du ministère de la Culture – DGCA dans le cadre de l’accord-cadre entre le Ministère de la culture et le CNRS.

Présentation

Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives est un cycle de séminaires thématiques consacré aux cultures circassiennes par le biais des récits, de la parole et des voix. Après une séance inaugurale à Grenoble en octobre 2020, il se poursuit avec une première séance ayant lieu dans le cadre de la Biennale des arts du cirque de Marseille.

La première séance réunit artistes et chercheur.euse.s pour une série de tables rondes et de communications. Nous nous proposons d’explorer les liens entre cirque et récit par le biais des écritures. Nous nous penchons sur des formats d’écritures divers produits par des artistes de cirque pour la scène ou à côté : poésie, pièces de cirque, théorie, témoignage, correspondance, carnet de notes, dossier de production, illustrations, etc. Qu’est-ce qu’écrivent les artistes de cirque ? Quelles formes leurs écrits prennent-ils ? Quelle diffusion leur est-elle accordée ? Comment la pratique du cirque impacte-t-elle la forme et la manière de concevoir la pratique de l’écriture ? En nous intéressant aux textes produits par les artistes il.elle.s-mêmes, et non à des fictions sur le cirque nourries par un imaginaire collectif dont il s’agira de déconstruire les présupposés, cette séance souhaite mettre en évidence la variété des pratiques d’écriture liées au cirque. Nous pencher ensemble sur ces écrits nous permettra en outre de mieux comprendre où et comment naissent les créations circassiennes dont la plupart se passent du texte et de la voix. Quels récits de soi, du monde et des relations aux autres proposent les écritures circassiennes ? Quelles fictions, quels imaginaires, quelles visions du monde les voix et les mots inscrits dans les pratiques circassiennes permettent-ils de façonner ?

Programme du séminaire 2020-2022

12 octobre 2020 : séance inaugurale « Écriture, corps et processus de création in situ », à l’Université Grenoble Alpes

Les informations concernant les séances à venir au second semestre 2021 et pour l’année 2022 seront complétées prochainement.

Programme de la première séance, 4 et 5 février 2021

Supports disponibles

Des interventions pré-enregistrées sont à voir et écouter en ligne en amont, disponibles sur le blog de la chaire ICiMa : https://icima.hypotheses.org/5807.

Échanges sur Zoom les 4 et 5 février 2021 :

Jeudi 4 février

9h30 : Introduction

Dramaturgie(s)

10h – 10h30 : Rafaella Uhiara : La « dramaturgie » dans le cirque brésilien. Une observation sur le mot et la chose

: La « dramaturgie » dans le cirque brésilien. Une observation sur le mot et la chose 10h30 – 11h : Lecture d’extraits de textes

Pause

11h15 – 11h45 : Table- ronde « Processus de création, processus d’écriture » avec Simon Carrot et Charlotte Le May

Déjeuner

Écritures plurielles : poétiques des traces

14h30 – 15h : Discusion « Ouverture sur les traces et archives du processus de création » avec Elodie Guézou , Guillaume Dekerle , Stéphanie Odoux et Magali Sizorn ; Clara Storti et Gaïa Vimercati

, , et ; et 15h30 – 16h : Elena Mazzoleni : L’album et le journal des sœurs Vesque (1890-1947) : Sources historiographiques du cirque moderne

: L’album et le journal des sœurs Vesque (1890-1947) : Sources historiographiques du cirque moderne 16h -16h30 : Éléonore Martin et Marie-Astrid Charlier : Le fil et la mosaïque : quand le cirque s’écrit en réseau(x)

Pause

Cahiers de création : paysages et mots

16h45 – 17h : Lecture d’extraits de texte de Sabrina Sow

17h – 17h30 : Table-ronde « Un environnement d’écriture » avec Sabrina Sow et Camille Havas

et 17h30 – 18h : Discussion « Ouverture sur les traces et archives du processus de création » avec Andréane Leclerc et Ariane Martinez

et 18h : Conclusion

Vendredi 5 février

Récits de soi, imaginaires du corps

9h30 – 10h : Tania Simili : Le cirque de l’intime: la dramaturgie du témoignage de soi sur les scènes circassiennes contemporaines, vers une construction du sens

: Le cirque de l’intime: la dramaturgie du témoignage de soi sur les scènes circassiennes contemporaines, vers une construction du sens 10h – 10h30 : Stav Meishar : The Barbette Project: Gender performance and queer bodies

: The Barbette Project: Gender performance and queer bodies 10h30 – 11h : Verena Schneider : Cirque en paroles

Pause

11h – 11h30 : Discussion « Ouverture sur les traces et archives du processus de création » avec Maria Folguera et Diane Moquet

et 11h30 – 12h : Lecture d’extraits de texte

12h : Synthèse du séminaire

