Adresse : Université de Fribourg

Programme du Colloque

Pouvoirs de la contagion. Contaminations entre arts et sciences



CUSO / Université de Fribourg, les 5 & 6 mai 2022



Organisation : Alessandro De Cesaris, Christoph Haffter et Arianna Sforzini





Jeudi 5 mai



14h00-14h30

Emmanuel Alloa (Université de Fribourg)

Introduction



14h30-15h30

Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore, Pisa)

« Le tournant immunitaire »



15h30-16h

Pause



16h-17h



Workshop – Politiques de la contagion





Louis Mühlethaler (EHESS / CRAL)

« Contagion et rejet des figures marginales de la communauté »



Dore Mango (ENS Lyon / Université de Palerme)

« La promotion de la santé à l’aune du behavioral contagion »





Vendredi 6 mai



09h30-10h30

Vincent Barras (Université de Lausanne)

« Limites corporelles/limites disciplinaires : autour d’empty words (1973-1975), de J. Cage »



10h30-11h

Pause



11h-12h

Béatrice Joyeux-Prunel (Université de Genève)

« Contagion des images. Le tournant épidémiologique des études visuelles »



13h30-13h50



Workshop – Esthétiques de la contagion





Clément Scotto di Clemente (Sorbonne Université)

« La peste dans les querelles sur le théâtre de la première modernité, en France et en Angleterre »



Thomas Bruckert (Université de Poitiers)

« Le spectacle contagieux. Un motif transversal de la théâtrophobie »



Antonella Fenech (CNRS / Centre André Chastel)

« De l'air de Rome. Vasari, la mal’aria et "the place to be" »



15h-15h30

Pause





15h30-16h30

Antonio Lucci (Humboldt-Universität Berlin)

« La contagion : généalogie d'un concept médical entre religion, éthique et psychologie des masses. »







16h45



Conclusion des travaux