Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Mardi 13 avril, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis (et sur Zoom)

Journée-Laboratoire Performer les savoirs #4

« Comment faire entendre une parole sachante ? »

Pratiques d’écoute et d’attention dans la création scénique contemporaine

Initié en 2018 par Chloé Déchery et Marion Boudier, le programme de recherche Performer les savoirs interroge l’épistémè de la scène contemporaine à travers l’étude et l’expérimentation de démarches scéniques qui performent des savoirs, soit en actualisant des savoirs anciens, soit en créant et faisant circuler de nouveaux savoirs méta-théatraux, artistiques ou scientifiques.

Sous quelles formes l’œuvre artistique contemporaine peut-elle mettre en acte et en scène un geste et une activité de recherche ? Quels sont les enjeux et la portée de savoirs qui sont incarnés, en acte ? Comment s’articulent recherche, création et pédagogie dans ces pratiques ? Existe-t-il des techniques, des cadres ou des dispositifs communs repérables sur la scène actuelle et transférables hors du champ artistique ? Après avoir interrogé l’éthos et les figures des artistes-chercheurs et l’usage de documents en scène lors de quatre précédentes journées-laboratoires (2018 et 2019), nous nous intéresserons plus particulièrement lors de cette édition aux modes d’adresse et d’écoute : à savoir, comment faire entendre une parole sachante ?

Qu’il s’agisse d’un contexte pédagogique et d’une situation de transmission et/ou d’échange ou, encore, de la création spectaculaire dans le champ des arts vivants, les paroles d’expert.e.s (scientifiques, spécialistes, témoins informé.e.s) se multiplient et se déploient sous différents formats dans l’espace public, réel et virtuel (que l’on pense à la popularité des formats des Ted Talk et des podcasts thématiques, par exemple). Mais qu’est-ce qui se joue dans ces logiques de transmission et de diffusion de savoirs théoriques, historiques, philosophiques qui passent par la parole et la voix ? Comment entend-on une parole sachante (qui porte un savoir) ? Dans quelles dispositions d’écoute et d’attention se situe-t-on à son égard ? Comment ces paroles nous mobilisent-elles et nous affectent-elles ?

Étant donné que les arts du spectacle aujourd’hui donnent une part accrue à la voix et au chant, à l’instar de Massimo Furlan (Concours Européen de la chanson philosophique), de la chorale des Hot Bodies Choir (avec Gérald Kurdian), de Laurie Bellanca et de ses Lectures électriques, au format de l’entretien, comme chez Emilie Rousset et aux formes réinventées du récit radiophoniques (Benjamin Abitan, Thibaud Croisy), nous nous demanderons comment la scène peut être un endroit privilégié pour l’activation sensorielle et collective d’une parole informée.

Avec : Laurie Bellanca & Benjamin Chaval (Kom.post), Olivier Boréel & Perrine Mornay (collectif Impatience), Charlotte Couturier, Manuel Vallade, Eric Méchoulan (PR, Montréal), Colyne Morange (Stomach Company), des étudiant.e.s de Paris 8 et de l'Université Picardie Jules Verne.

Programme complet sur notre site Internet

Journée ouverte en jauge réduite pour les étudiant·e·s de Paris 8 et de l'UPJV, accessible à toutes et à tous sur Zoom. Les liens de connexion seront disponibles sur notre page Facebook et sur demande à l'adresse : performerlessavoirs@gmail.com

Organisation : Marion Boudier et Chloé Déchery avec l’assistanat de Nicoletta Damioli pour Performer les savoirs, avec les soutiens de l'Eur ArteC, Université Paris Lumières, l’Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, l’Université Picardie Jules Verne et La Commune.