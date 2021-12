Perceptions et spatialisation de la modernité - Le cas du Paris romanesque (1830-1913)



Conférence en ligne de Noémie Boeglin



mercredi 15 décembre 2021 à 18H



Dans le cadre du Cycle de conférences 2020-2022 - ESPACES ÉCRITURES ARCHITECTURE - LE LIEU : FICTION ET ARCHITECTURE



Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais et Université Paris Nanterre





Sous la plume des romanciers, Paris a été textualisé et mis en scène. On s’intéressera aux multiples lectures possibles du Paris romanesque du Grand XIXe siècle (1830-1913) à travers une approche multiscalaire (diffusion des marqueurs de la modernité urbaine, cartographie, architecture et urbanisme) rendue possible par l’usage des toponymes, largement présents dans les romans du XIXe siècle, qui créent ou recréent l’espace de la ville en lui offrant une dimension fictionnelle et cartographiable.



Noémie Boeglin, (EVS-Isthme UMR5600, GFR Transformations ENSASE) est Architecte DE et Docteure en histoire. Ses recherches portent sur les transformations de l’espace urbain au XIXe siècle par le biais de la modernisation, et ses représentations en particulier au sein de la littérature romanesque.



Cycle de conférences-débats organisé par P. Hyppolite, F. Moulin et J.P. Vallier dans le cadre du séminaire de recherche ouvert Espaces Écritures Architectures, ENSAPM (dépt THP et Lab. GERPHAU) et Paris Nanterre – CSLF, EA 1586.



