KU Leuven (B) sur Zoom

Du 16 au 18 juin 2021

3e congrès mondial INSL d’études lyriques

Accueil par KU Leuven (B) sur Zoom.

Après deux premiers congrès à Boston (2017) et à Lausanne (2019), l’International Network for the Study of Lyric (INSL) propose une troisième rencontre biennale internationale prestigieuse avec trois sessions de trois heures sur Zoom. Au lieu d’un thème unique, le comité directeur a opté pour trois questions d’actualité, qui refondent les lignes traditionnelles du lyrique : 1. Entre critique et création ; 2. Le lyrique numérique ; 3. Le lyrique dans la mondialisation. Ces journées seront organisées en deux temps : une conférence plénière suivies par deux panels particulièrement relevés.

Si les débats auront principalement lieu en anglais, l’INSL propose également des panels en espagnol et en français.

Comité scientifique : Jan Baetens (Leuven), Ardis Butterfield (Yale), Heather Dubrow (Fordham), Ralph Mueller (Fribourg-CH), Antonio Rodriguez (Lausanne), William Waters (Boston).

16 juin 2021 – 1ère journée

ENTRE CRITIQUE ET CRÉATION

De 16h00 à 18h30 (CEST, KU Leuven Time)

De 10 am à 12:30 pm (EDT)

Aujourd’hui, dans différents pays et en différentes langues, la création s’invite à l’Université ou dans les écoles d’art. Non seulement des poètes deviennent professeurs et des professeurs poètes, mais plus largement les universités interviennent directement dans la création par des actions plus amples que la reconnaissance : revues littéraires, ateliers de création, festivals, plateformes. La distribution des rôles n’obéit plus aux principes des frontières étanches entre création et théorie, mais les théoriciens cherchent eux-mêmes à inclure les pouvoirs créatifs au sein de leur démarche ou de leurs enseignements. Comment les pratiques permettent de mieux comprendre les mouvements actuels ? Comment la critique peut investir la création sans compromettre son rôle d’expertise ? En quoi les experts universitaires d’aujourd’hui sont des acteurs de la création lyrique, voire des incitateurs ?

16h00 (CEST)

10 am (EDT)

Bienvenue et présentation de la journée

Antonio RODRIGUEZ (U. Lausanne, président de l’INSL)

Heather DUBROW (Fordham U., vice-présidente de l’INSL)

Jan BAETENS (KU Leuven, Membre directeur de l’INSL)

16h15 (CEST)

10:15 am (EDT)

Plénière – en anglais

Stephanie BURT (Harvard U.)

How Is a Poem– No, a Lyric Poem– Like a Comic Book? Why Should We Care?

Modérateur: Heather Dubrow (Fordham U.)

17h15 (CEST)

11:15 am (EDT)

Table ronde 1 – Literary Critics and/or Creative Writers: Reinventions and Reinterpretations – en anglais

4 prises de position. Modérateur: Heather Dubrow (Fordham U.)

Vincent BROQUA (U. Paris 8)

Douglas GREEN (Augsburg College)

Kimberly JOHNSON (Brigham Young U.)

Yuyutsu SHARMA (Ind, Columbia U.)

17h15 (CEST)

11:15 am (EDT)

Table ronde 2 – Inside Out/Outside In (Poètes et dispositifs poétiques dans les réseaux d’éducation) – en français

4 prises de position – Modérateur: Antonio Rodriguez (U. Lausanne)

Denise BRASSARD (UQAM-CA)

Serge MARTIN & Serge RITMAN (U. Sorbonne-Nouvelle, Paris 3)

Magali NACHTERGAEL (U. Bordeaux 3)

Jean-Claude PINSON (U. Nantes)

17 juin 2021 – 2e journée

DIGITAL LYRIC

De 16h00 à 18h00 (CEST, Horaire de KU Leuven)

From 10 am to 12 pm (EDT)

Les bouleversements numériques affectent directement les écritures lyriques et la recherche qui s’y applique, sans doute plus fortement que le roman, encore largement soumis à la logique industrielle du livre. Parmi les nombreux facteurs d’innovation ces dernières années, nous trouvons à la fois une création foisonnante, des œuvres multimédias, qui troublent le statut du « poète », mais aussi de nouvelles plateformes, des répertoires, des présentations d’archives. Quels sont les défis numériques qui se présentent au début de cette nouvelle décennie, alors que la pandémie a forcé et accéléré les développements préexistants ?

16h00 (CEST)

10 am (EDT)

Bienvenue et presentation de la journée

Jan Baetens (KU Leuven) & Hans Kristian Rustad (U. Oslo, secretary of INSL)

16h10 (CEST)

10:10 am (EDT)

Plénière – en anglais

Bertrand Gervais (UQAM, CA), A Literature of Exhaustion? Thoroughness as an Aesthetic Drive in Digital Culture

Modérateur: Jan Baetens (KU Leuven)

5 pm (CEST)

11:00 am (EDT)

Table ronde 3 – Lyric in the Digital Era – en anglais

3 prises de position. Modérateur: Hans Kristian Rustad (U. Oslo, secretary of INSL)

Johannes Heldén (Ind)

Anne Karhio (NUI Galway)

Wiebke Vorrath (U. Hamburg)

5 pm (CEST)

11:00 am (EDT)

Table ronde 4 – Lyric and Tech: after the pandemic, a new digital horizon? – en espagnol

3 prises de position. Modérateur: Gustavo Guerrero (U. Paris-Cergy)

Claudia Kozak (U. Buenos Aires)

Vega Sánchez-Aparicio (U. Salamanca)

Vicente Luis Mora (Ind, U. La Rioja)

18h00 (CEST)

12:00 pm (EDT)

Assemblée Générale de l’Association INSL

18 juin 2021 – 3e journée

GLOBAL LYRIC

De 16h00 à 18h00 (CEST, Horaire de KU Leuven)

From 10 am to 12 pm (EDT)

Que ce soit par la géographie ou l’histoire, les études sur le lyrique ont considérablement contextualisé les productions. Mais comment comprendre les corpus lyriques sur des échelles diverses (temps long, contemporain, périodisations, aires locales, régionales, nationales, mondialité). En prenant appui sur la période dite « médiévale » en Europe, cette journée interroge les possibilités de rencontre (ou de divergences) entre les approches nationales, transnationales, multiculturelles.

4 pm (CEST)

10 am (EDT)

Welcome, introduction of the topic

Ralph Mueller (U. Fribourg-CH, Board Member of INSL)

4:05 pm (CEST)

10:05 am (EDT)

Plénière – en anglais

Defamiliarizing Lyric: Eras and Worlds

A discussion between Ardis Butterfield (Yale U., Board Member of INSL), Steve Owen (Harvard U.) and Anthony Reed (Vanderbilt U.)

5:15 pm (CEST)

11:15 am (EDT)

Table ronde 5 – Lyric Geographies – en anglais

4 prises de position Modérateur: William Waters (Boston U., Board member of INSL)

Rebecca Gould (U. Birmingham)

Jack Chen (U. Virginia)

Almut Suerbaum (U. Oxford)

J. Keith Vincent (Boston U.)

5:15 pm (CEST)

11:15 am (EDT)

Table ronde 6 – Lyric Histories – en anglais

4 prises de position. Modérateur: Ardis Butterfield (Yale U.)



Patricia Rosenmeyer (U. North Carolina)

Susanna Fein (Kent State U.)

Danila Sokolov (U. Iceland)

Tessie Prakas (Scripps College)

6:30 pm (CEST)

12:30 pm (EDT)

Conclusion générale