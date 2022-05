Adresse : Université Sorbonne nouvelle, Paris

Journée d’étude organisée par la Société des Amis de Bossuet



Molière et la religion. Représentations et réceptions

10 juin 2022

Grand Amphi, 5 rue de l’École de Médecine, 75006 Paris

Programme



9h45-10h



Pierre Lyraud (Université d’Oxford) : Introduction



10h-11h 15



Ellen McClure (Université d’Illinois Chicago) : « Molière et le Dieu jaloux »



Antony McKenna (Université Jean Monnet) : « Remarques sur la dis/simulation »

Lecture d'extraits du Traité de la comédie de Nicole, de la Préface de Tartuffe et des Maximes de la comédie de Bossuet



11h20-11h30 : pause



11h30-12h05

Laurent Thirouin (Université Lyon 2) : « Molière et les scélérats »



Lecture d'un extrait du Festin de Pierre



12h30 – 14 h : déjeuner



14h-15h15



Christian Belin (Université Paul Valéry, Montpellier 3) : « L’aporie dévote dans Tartuffe »



Clément Scotto di Clemente (Sorbonne Université) : « Défenses de la scène et provocations dans les préfaces aux œuvres de Molière et de ses contemporains »



Lecture d'extraits de la Préface de Tartuffe, de L'École des femmes, et du traité Des spectacles de Tertullien



15h30-15h45 : pause



15h45-16h20



Nicolas Fréry (Sorbonne Université) : « Tartuffe de comédie et Tartuffe de roman : la réinterprétation de Tartuffe dans La Vie de Marianne ».



Lecture d'extraits du Traité de la comédie et des spectacles de Conti et de la Lettre sur la comédie de Boileau

Textes mis en voix par les étudiants de Master du séminaire du Professeur Jean de Guardia, Institut d'Études Théâtrales, Université Sorbonne nouvelle :

Cléo Varmaxizis, Louïse Hellot, Remi Sanzybueno, Louïse Caron, Sarah Brousse, Adélaïde Mansart, Louna Klanit, Clara Harmand et Yamélie Spautz















Organisation : Pierre Lyraud (Université d’Oxford) ; Anne Régent-Susini (Sorbonne Nouvelle)