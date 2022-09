Littératures et cultures «populaires»? Approches, représentations et enjeux (Programme CUSO, Université de Lausanne)

Adresse : UNIL

Littératures et cultures «populaires»? Approches, représentations et enjeux (Programme CUSO, UNIL)

Organisateur·rice·s

Joséphine Vodoz, UNIL

Melina Marchetti, UNIL

Alexis Junod, UNIL

Intervenant·e·s

Valérie Stiénon (Université Sorbonne Paris Nord)

Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre)

Programme

Cette journée vise à réunir des doctorant·e·s qui travaillent sur des objets relatifs à « la culture populaire », que l'on considérera ici surtout comme « culture de masse », tout en questionnant ses rapports avec les classes sociales dites « populaires ».

On souhaiterait interroger les notions de « cultures et littératures populaires » en pensant réflexivement, en tant que jeunes chercheur·euse·s, nos représentations, approches et postures vis-à-vis de ces objets à la légitimité – encore – incertaine. Ces dernières années, certains d'entre eux (SF, BD, rap, roman-feuilleton, fantasy, etc.) ont acquis une visibilité dans la recherche grâce, notamment, aux cultural studies et aux approches des cultures médiatiques. Des tensions perdurent néanmoins toujours dans la définition de ces objets et nos manières de les appréhender : les distinctions entre « grande » littérature et littérature « mineure », littérature « sérieuse » et « de divertissement », ou encore littérature « canonique » et « non-canonique » structurent toujours le champ de la recherche en littérature française. Nous questionnerons ici ces tensions au regard de nos recherches respectives et de celles des intervenant·e·s invité·e·s.

À ce titre, différents enjeux peuvent être soulevés et mis en perspective, dont nous proposons ci-dessous quelques exemples, à titre indicatif :

Enjeux définitionnels et historiographiques - Que recouvrent les expressions « culture populaire » et « littérature populaire » dans la recherche académique ? Comment les utiliser, les définir ? Qu'est-ce que la construction de l'histoire littéraire canonique doit à la culture dominante et aux valeurs associées, et en quoi ces rapports se déconstruisent-ils aujourd'hui (p.ex. dans les cultural studies) ? Comment écrire une histoire littéraire plurielle et inclusive ? Les objets populaires peuvent-ils inciter à reconsidérer les méthodes historiographiques « traditionnelles » ?

Enjeux sociologiques - Comment analyser la production et la consommation de littérature/culture « populaire » au vu de la difficulté à définir précisément ce terme ? De quelle façon différencier, si c'est possible, la littérature de masse d'une littérature consommée spécifiquement par « les classes populaires » ? Comment analyser les œuvres « transfuges » et leurs trajectoires ? Que fait la canonisation à un texte, et que peut-elle révéler des institutions et des publics y participant ?

Enjeux épistémologiques - De quelle manière le monde académique et/ou médiatique a considéré les objets littéraires populaires lors de leurs apparitions ? Comment se déploie ce regard encore aujourd'hui ? Quels enjeux théoriques et critiques se posent pour les jeunes chercheurs et chercheuses qui s'y intéressent ? Comment utiliser la « double expertise » (informelle/académique) de ces objets saisis de manière quotidienne et critique ? Comment dépasser, dans l'analyse, l'a priori de « facilité », de manque de complexité qui touche souvent les objets populaires ?

Enjeux esthétiques - Quelles sont les spécificités esthétiques des littératures populaires et quels liens ont-elles avec les genres, les médias et leurs publics ? Quelle place accorder à "l'expérience esthétique" du lecteur ? Quels critères formels et stylistiques ont été ou sont utilisés pour qualifier une œuvre de « populaire » ? Que dire des critères de « réussite », de « beauté » ou de « complexité » tels qu'ils sont utilisés pour qualifier le canon littéraire ? Élargir le canon implique-t-il d'étendre ces critères, de les transformer ou de les abandonner ?

Vos propositions de contributions (environ 2'000 signes en français, avec une bibliographie provisoire) peuvent être envoyées avant le 30 septembre 2022, aux trois adresses suivantes : alexis.junod@unil.ch, melina.marchetti@unil.ch et josephine.vodoz@unil.ch

Offre réservées aux étudiants des universités suisses romandes.

—

Indications bibliographiques générales

—

