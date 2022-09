Adresse : Université de Rouen Normandie

Cette rencontre invite à croiser les approches et les méthodes (littéraires, historiques, sociologiques) pour mener une réflexion commune sur les conditions matérielles, politiques et intellectuelles qui ont favorisé la conservation, la diffusion et les lectures diverses des classiques de la littérature antique et tardo-antique en Normandie, depuis la constitution des premières bibliothèques monastiques jusqu’aux collections qui forment les fonds anciens des bibliothèques actuelles.

Au moment où les outils numériques facilitent l’accès aux sources anciennes et médiévales et modifient les conditions de lecture et de production du savoir, il semble pertinent d’ouvrir la perspective en sollicitant historiennes et historiens des textes, des bibliothèques, de l’enseignement, des pratiques culturelles : qu’il s’agisse de lecture scolaire pour les premiers apprentissages, de lecture plus approfondie pour la formation des clercs et des laïcs ou pour la création littéraire, la réflexion sur les usages permet d’articuler les recherches récentes menées sur les catalogues de bibliothèques perdues, sur la constitution des florilèges, sur le rôle des classiques dans la théologie, dans la science ou dans l’historiographie médiévale.

Ce colloque, organisé par Clara Auvray-Assayas (Université de Rouen Normandie - ERIAC UR4705) et Benoît Roux (Université de Rouen Normandie - ERIAC UR4705), vient clôturer le projet de recherche eCicero-CORNUM (RIN Région Normandie).

PROGRAMME

Jeudi 6 octobre 2022

14h00 – Ouverture

Présidente de séance : Anne-Marie Turcan (École Pratique des Hautes Études)

14h15 – Mathieu Goux (Université de Caen Normandie) et Morgane Pica (ENS Lyon) : Références classiques dans les coutumiers normands : domaines, modèles, citations.

15h15 – Frédéric Duplessis (ENS Lyon) et Stéphane Lecouteux (Université de Caen Normandie) : Copier des œuvres classiques en Normandie autour de l’an mil : l’exemple du moine Hervardus du Mont Saint-Michel.

16h00 – Pause

16h15 – Elisa Lonati (Scuola Normale Superiore di Pisa-EPHE) : Livres de Philippe d’Harcourt, livres du Bec : nouveaux indices pour un ancien problème.



Vendredi 7 octobre 2022

Président de séance : Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie)

10h00 – Michael Allen (University of Chicago) : Connaissances et transferts littéraires : réseaux carolingiens et témoins normands.

11h00 – Pause

11h15 – Jean-Baptiste Guillaumin (Sorbonne Université) : Recherches sur deux témoins de la transmission des Noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella au XIIe siècle en Normandie.

12h45 – Déjeuner

Président de séance : Jérôme Laurent (Université de Caen Normandie)

14h30 – Lydwine Scordia (Université de Rouen Normandie) : Les classiques dans la bibliothèque des Échevins de Rouen (XVe siècle).

15h30 – Présentation du site eCicero.