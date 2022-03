Adresse : Petite salle, centre Pompidou

La nouvelle rencontre du cycle "Les Rendez-vous d'Effraction", organisé par la Bibliothèque publique d'information, accueillera deux femmes engagées : une écrivaine, Camille Laurens et une chorégraphe, Joanne Leighton pour une performance inédite.



UNE PERFORMANCE EXCLUSIVE, DANS LE CADRE DU FESTIVAL CONCORDAN(S)E



Les deux artistes proposeront une lecture dansée ayant pour thèmes la marche et la répétition :



"La marche compose, la marche écrit, la marche invente un lien indissoluble avec le monde. (...). La répétition montre essentiellement la différence : plus il y a répétition, plus il y a différence (...). Quel espace créons-nous à la mesure de nos pas ? "



Avec Camille Laurens, écrivaine, autrice dernièrement de La petite danseuse de 14 ans (Stock, 2017) qui s’intéresse à la célèbre sculpture d’Edgar Degas.



et Joanne Leighton, chorégraphe belge d’origine australienne, directrice de la compagnie WLDN.



La rencontre se prolongera avec un entretien des deux artistes par Jean-François Munnier, directeur du festival Concordan(s)e, manifestation qui propose des rencontres inédites entre un·e chorégraphe et un·e écrivain·e.

**

LES RENDEZ-VOUS D'EFFRACTIONS



Le cycle Les rendez-vous d’Effractions accompagne le festival Effractions tout au long de l’année, et s’annonce comme un espace d’échanges entre littérature, art ou sciences humaines et sociales, où artistes et chercheur·se·s sont invité·e·s à dialoguer avec les écrivain·e·s pour partager leurs travaux et tenter de circonscrire ce que dit la littérature du monde qui nous entoure, à cette frontière singulière entre réel et fiction.