Maison de l'Amérique latine. 217 Bd Saint-Germain, 75007 Paris

Les mondes de l'esclavage.

Rencontre avec Paulin Ismard et Cécile Vidal. Institut du Tout-Monde,

Cycle « Mémoires et littératures de l'esclavage : écrire la trace, tramer l'histoire »

Dans le cadre de son Cycle pluridisciplinaire 2021-2022, « Mémoires et littératures de l'esclavage : écrire la trace, tramer l'histoire », l'Institut du Tout-Monde vous convie à un rendez-vous exceptionnel vendredi 1er octobre 2021 à 19h, Maison de l'Amérique latine (Paris) : nous recevrons Paulin Ismard (professeur d'histoire grecque à l'Université d'Aix-Marseille) et Cécile Vidal (directrice de recherche à l'EHESS) autour de l'un des événements majeurs de cette rentrée des publications en sciences humaines, l'ouvrage collectif qu'ils ont dirigé et coordonné aux Éditions du Seuil, Les mondes de l'esclavage. Une histoire comparée, dont il est déjà abondamment question dans la presse, et paru le 16 septembre en librairie. Avec eux, nous aborderons les enjeux de ce renouvellement considérable de l'étude du phénomène historique de l'esclavage, considéré sous l'angle comparatiste sur le temps long des civilisations, de la Préhistoire à nos jours.

Voir sur le site de l'ITM, rubrique du Cycle « Mémoires et littératures de l'esclavage : écrire la trace, tramer l'histoire ».