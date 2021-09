Les Mondes de l'esclavage

Une histoire comparée

Collectif

Seuil, sept. 2021

29.90 € —1168 p. — EAN 9782021388855

Cet ouvrage d’une ambition exceptionnelle présente sous une forme accessible à un large public une histoire inédite de l’esclavage depuis la Préhistoire jusqu’au présent. Il paraît vingt ans après le vote de la loi Taubira, alors que la prise de conscience du passé esclavagiste est chaque jour plus aiguisée au sein de la société française. L’histoire de l’esclavage, trop longtemps tenue pour une forme de passé subalterne, est ici replacée au coeur de l’histoire mondiale. Le livre renouvelle une approche comparée dans l’étude du phénomène esclavagiste, qui conduit le lecteur de l’Inde ancienne aux Antilles du xviiie siècle, de la Chine des Han jusqu’au Brésil colonial, de l’Egypte médiévale à l’Ouganda contemporain. Loin de banaliser la singularité monstrueuse de l’esclavage colonial issu de la traite transatlantique, la comparaison contribue à l’éclairer.

Ce livre fait donc le pari de la connaissance et de la réflexion, convaincu que le savoir historique offre des ressources critiques qui ont le pouvoir d’émanciper. Le parti pris du monde et la perspective comparatiste qui sont la sienne souhaitent enrichir les scènes et les figures depuis lesquelles relire notre histoire, mais aussi, espérons-le, tracer des chemins vers d’autres futurs possibles.

Avec plus de 50 auteurs et autrices de 15 nationalités différentes.

Épilogue par Léonora Miano, écrivaine et essayiste.

Conclusion par Orlando Patterson, sociologue et professeur à Harvard University.

Direction d’ouvrage : Paulin Ismard, historien, professeur d’histoire ancienne à l’université Aix-Marseille.

Coordination : Benedetta Rossi, historienne et anthropologue, professeure à University College de Londres,

et Cécile Vidal, historienne, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

Si volumineux que soit ce livre collectif (près de 1 200 pages), si polyphonique qu’il soit (plus de 50 contributeurs), l’objet conçu par Paulin Ismard, Benedetta Rossi et Cécile Vidal n’est pas une somme et ne cherche pas à s’imposer comme un ouvrage de référence incontournable. Les mondes de l’esclavage est un essai d’histoire, une véritable recherche d’écriture de l’histoire comparée de l’esclavage qui mène de la Chine à la Louisiane, du Brésil à la Corée, d’une plantation au Brésil à un camp d’extermination nazi. Un livre stimulant et risqué, loin des coups éditoriaux dont l’écriture de l’esclavage et du colonialisme est trop souvent faite.