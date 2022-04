Adresse : Palazzo Pompei, Museo di Storia Naturale, Sala Sandro Ruffo - Lungadige Porta Vittoria 9, Verona

Le Colloque "Les Frères Du Bellay et l’Europe: politique et culture à la Renaissance", organisé par Rosanna Gorris Camos (Université de Vérone) en collaboration avec l’Université de Neuchâtel (Prof. Loris Petris) et l’Université Paris-Sorbonne (Prof. Denis Crouzet) est le XXe Colloque du Gruppo di studio sul Cinquecento Francese et le IVe colloque du projet DUBI ("Du Bellay et l’Italie"), qui s’insère dans le cadre du Projet d’Excellence du département de Langues et Littératures étrangères de l’Université de Vérone (https://dh.dlls.univr.it).

Les frères Du Bellay (Guillaume, Martin, Jean et René), qui marquèrent profondément l’histoire politique, ecclésiastique, militaire, diplomatique, littéraire et culturelle tout au long du XVIe siècle, constituent un cas particulier d’affirmation individuelle à la Renaissance. Ambassadeurs, diplomates, prélats, humanistes, poètes et écrivains, Guillaume, Martin, Jean et Renée Du Bellay furent parmi les protagonistes des événements les plus significatifs de leur temps. Sur la base d’une approche interdisciplinaire et de nouveaux documents, ce colloque international se propose d’analyser les causes, les circonstances, les limites et les représentations de l’émergence, plus ou moins rapide, de ces grands personnages. Dans leurs communications, les spécialistes, nationaux et internationaux, s’attacheront à approfondir le rôle de l’histoire familiale dans l’émergence des Du Bellay, mais aussi à reconstruire les rapports au sein de leur famille même et les réseaux, très complexes, qu’ils surent créer entre France, Italie et Allemagne – des pays où ils trouvèrent aussi bien des alliés précieux que des ennemis. Les communications porteront également sur leurs ouvrages historiques et littéraires et sur leur correspondance, leurs manuscrits, leurs « librairies » et leurs collections, dans le but, d’une part, de mettre en lumière le rôle que joua l’écriture dans leurs vies, de l’autre, de faire ressortir les représentations des Du Bellay eux-mêmes par leurs contemporains.

Il sera question des lecteurs français des Du Bellay, dont Montaigne, mais aussi de la diffusion de leurs ouvrages en Italie et de leur présence actuelle dans les bibliothèques italiennes (dans le cadre du projet DUBI, voir www.cinquecentofrancese.it). Ces recherches permettront de montrer le regard que portèrent, sur l’Histoire et sur leur propre histoire, les membres d’une des familles les plus puissantes du XVIe siècle, qui se mirent au service de la couronne et marquèrent profondément la vie politique, ecclésiastique et militaire de leur époque.

Un lien Zoom sera également prévu (mailto: valeria.averoldi@univr.it).