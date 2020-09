Université Paul-Valéry Montpellier

Les formes de l'empathie : arts et langages

sous la responsabilité scientifique de Angela Biancofiore et Clément Barniaudy

Dans le cadre du séminaire Théories et pratiques du care, organisé par les équipes LLACS et LIRDEF, nous invitons les étudiants, les enseignants, les chercheurs et le public en général, à réfléchir sur le rôle de l’empathie dans les arts, la littérature et le processus de traduction entre les langues et les langages.

Dans quelle mesure la création – artistique, littéraire, linguistique – nous permet de comprendre la possibilité d’un autre récit, individuel et collectif, où la sollicitude joue un rôle essentiel pour nous tous ?

Au cœur des écosystèmes vivants, l’empathie est la fibre constitutive de ce nouveau tissu collectif fondé sur la vision profonde de l’interdépendance et la réalisation de la solidarité active.

Programme

9h Ouverture des travaux par Fabrice Quero, directeur de l’Unité de Recherche LLACS-RéSO

9h15 Présentation par Angela Biancofiore (LLACS) et Clément Barniaudy (LIRDEF)

9h30 Jean-Michel Ganteau (EMMA), Care, Vulnérabilité, Littérature : poétique et éthique du récit

10h15 Sahar Souissi (LLACS), Formes de l’empathie à travers le récit sacré dans le monde chrétien et islamique

Pause

11h Roberta Serra (LLACS), L'expérience de la catastrophe: mémoire et représentation du conflit dans l'art italien du deuxième après-guerre

Discussion

Pause repas

14h30 Paola Artero (EMMA), Traduction et empathie : traduire la nature, réparer le monde

15h Juan Adroher (LLACS), Entraînement de l’attention et empathie chez les étudiants en interprétariat : retour d’expérience

15h30 Marie-Christine Munoz-Levi (LLACS), « A woeful pageant have we here beheld » : esquisse d'une esthétique de la compassion dans le théâtre de Shakespeare

Discussion et conclusion de la journée

Entrée libre

*

Lien pour le streaming 48h avant l’événement sur le site: https://tepcare.hypotheses.org/

Informations : tepcare@gmail.com.