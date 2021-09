Les femmes font-elles l'histoire (littéraire) ?

Conférence de Martine Reid

Dans le cadre du cours général de Master de français de l'Université de Lausanne (resp. M. Escola, F. Rosset)

"Questions de théorie littéraire"

le mercredi 13 octobre 2021

Anthropole, Auditoire 2024, 10h15-12h.

Martine Reid y présentera son récent ouvrage collaboratif

Femmes et littérature. Une histoire culturelle (Gallimard, Folio Essais, 2020, 2 vol.)

Femmes et littérature, une histoire culturelle offre pour la première fois un ample panorama de la présence des femmes en littérature, du Moyen Âge au XXIe siècle, en France et dans les pays francophones.

Composé de deux volumes, l’ouvrage rend compte des multiples formes que prend leur production selon le temps auquel elles appartiennent : poésie, théâtre et roman, correspondance, journal intime et autobiographie, essai, pratique journalistique, littérature populaire et littérature pour enfants. Leur participation active à la vie littéraire, leur présence dans les cours et couvents, salons, cercles et académies, dans la presse et les médias, leur rapport au manuscrit, au livre et à l’édition, leurs réflexions sur l’éducation ainsi que sur leur «condition» spécifique sont analysés et mis en perspective.

Fruit du travail collectif d’une dizaine de spécialistes, une telle synthèse contribue à enrichir considérablement les connaissances existantes. Elle rend ainsi toute sa place à une production littéraire souvent ignorée, rarement reconnue à sa juste valeur.

*

Feuilleter l'ouvrage…

Lire en ligne via Cairn: tome I… ; tome II…

Voir l'entretien entre M. Reid et B. Cerquiglini à la Librairie Mollat…