Paris, Maison de la Poésie

Les entretiens de Po&sie : Traduire la poésie

Avec Tiphaine Samoyault, Michel Deguy, Guillaume Métayer,

Claude Mouchard, Martin Rueff & Luc Champagneur

Maison de la Poésie, Passage Moliėre, 157, rue Saint-Martin - 75003 Paris

samedi 18 septembre 2021, 16 h.

Depuis 1977, la revue Po&sie ne cesse de traduire et de réfléchir sur la traduction « impossible-possible » de la poésie. Elle a saisi l’occasion de la publication des livres de Tiphaine Samoyault (Traduction et violence, Le Seuil, 2020) et de Guillaume Métayer (A comme Babel, traduction, poétique, éd. la rumeur libre, 2020) pour revenir sur les tâches des traductrices et des traducteurs. Elle a donc consacré trois numéros à cette grande affaire : Traduire/Celan et Et, en traduisant, traduire. Des textes théoriques (Antoine Berman, Michel Deguy, Marc de Launay, Robert Kahn, Jean-Pierre Lefebvre, Jean-Luc Nancy) ; un dialogue avec Tiphaine Samoyault, mais aussi un grand nombre de traductions inédites (un immense dossier turc, mais aussi Lermontov) ou de retraductions (Arioste, Eliot, Goethe, Milton entre autres) composent ce bouquet dense.

À lire – Les trois derniers numéros de la revue Po&sie aux éditions Belin :

Traduire/Celan (2020, n°4) et

Et en traduisant, traduire (2021, n°1 et 2).