Adresse : Centre Culturel Le Delta - Namur

Institué à l’Université de Namur, relié au Namur Institute of Language, Text and Transmediality (NaLTT), l’Observatoire des Littératures Sauvages (OLSa) est un réseau composé de chercheurs et chercheuses étudiant ces productions au sujet desquelles Jacques Dubois signalait, dans L’Institution de la littérature, qu’elles étaient souvent brutes, spontanées et éphémères, échappant aux circuits éditoriaux traditionnels et se déployant volontiers sur des supports de fortune. L’OLSa est dévolu à la façon dont la littérature se construit aussi hors du livre, à travers des objets et des canaux alternatifs, qui nourrissent et dynamisent parfois le monde des lettres, mais peuvent tout autant évoluer à nette distance de ce dernier.

Les 2 et 3 juin 2022, le centre culturel Le Delta accueillera le colloque inaugural de l’OLSa, consacré aux écrits sauvages de la contestation. Les crises sociales et politiques sont souvent accompagnées d’écrits spontanés et éphémères accueillis sur des supports de fortune : collages contre les féminicides, revues artisanales, tags, banderoles du confinement et pancartes brandies lors des marches pour le climat reposent de la sorte sur une dynamique collective et anonyme, font rayonner des revendications et nous interpellent. Comment ces écrits émergent-ils ? Quelles sont leurs formes, leurs logiques et leurs enjeux ? Quelles argumentations et quels récits esquissent-ils ? Comment tirent-ils parti du support qui les accueille ? Comment un slogan devient-il viral ? Comment ces écritures sauvages survivent-elles ?

2/06 – Centre culturel provincial Le Delta



9h accueil

9h15 – Mot d’ouverture par David Vrydaghs (Doyen de la Faculté de philosophie et lettres de l’UNamur, NaLTT) et Bernadette Bonnier (Directrice culturelle du Delta) ; introduction du colloque par Denis Saint-Amand (FNRS-UNamur, NaLTT)



9h40 – Séance 1 (répondant : Denis Saint-Amand, FNRS-UNamur, NaLTT)

Philippe Artières (CNRS) : « Pour une histoire des cortèges d’écrits »

Béatrice Fraenkel (EHESS) : « Écritures exposées, écritures situées : deux approches majeures des écritures de la contestation »

11h – Pause



11h15 – Séance 2 (répondante : Anne Roekens, UNamur, PaTHS)

Bénédicte Rochet (UNamur, PaTHS) : « Archives photographiques, vestiges des écritures éphémères de la Libération »

Jean-François Hamel (UQAM) : « La loi du 22 mars 1968 contre la loi du 29 juillet 1881. Écritures sauvages et presse militante »

Alexandra Micciche (UNamur, NaLTT-PaTHS) : « “Ils ont chanté, ils ont scandé, ils ont même crié !”. Slogans et mobilisations infirmières en Belgique (1971-1989) »

13h-14h – Déjeuner



14h – Séance 3 (répondants : David Vrydaghs, UNamur, et Jean-Yves Pranchère, ULB)

Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke) : « Mots et images du printemps québécois »

Zoé Carle (Paris 8) : « Les batailles graphiques de la Plaine à Marseille – un événement d’écriture conflictuel »

François Provenzano (ULiège) : « Sémiose urbaine et rhétoriques graphiques : le cas des seuils »

16h – Pause



16h15 – Séance 4 (répondants : Boris Gobille, ENS Lyon, et Nathalie Quintane)

Sabrina Dubbeld (UNanterre – DFK Paris) : « De l’appel du mur à l’“artivisme” : le cas des banderoles du collectif Black Lines »

Mathilde Roussigné (Paris 3) : « Écrire sur son gilet jaune. Enquête sur un acte d’écriture »

Louise Moulin (Collectif Plein le Dos) : « Une archive collaborative au rythme du mouvement des gilets jaunes »

18h15 fin de la 1re journée



3/06 – Centre culturel provincial Le Delta



9h30 – Séance 5 (répondantes : Caroline Glorie, ULiège, et Justine Huppe, FNRS – ULiège)

Mathilde Larrère (Université Eiffel Paris) : « Citations et circulations révolutionnaires dans les graffiti contemporains »

Léo Vesco (EHESS – Université de Tours) : « Le tag comme impulsion dans les écrits du Comité invisible »

Magali Nachtergael (Université Bordeaux Montaigne) : « Phototexte engagé, phototexte énervé : de la rue au musée »

11h30 – Pause



11h45 Séance 6 (répondante : Nathalie Grandjean, FNRS – USLB)

Michel Kokoreff (Paris 8): « Les collages féministes contre les féminicides et violences de genre, ou la transformation des manières de se défendre »

Laura Zinzius (UNamur, NaLTT): « Temporalités, supports et ethe des collages féministes »

13h-14h Déjeuner



14h Séance 7 (répondants : Manon Houtart, FNRS – UNamur, NaLTT, et Macs Smith, Oxford University)

Valérie Stiénon (Paris 13) : « Vivre en dystopie mais lutter contre : que peut la fiction d’anticipation ? »

Jean-Marc Baud (Paris 13) : « “Messieurs les gilets jaunes, bienvenue dans notre monde de sous-citoyens” : littérature sauvage et supportérisme ultra »

15h30 Pause



15h45 Séance conclusive

Cyril Pedrosa et Loïc Sécheresse : restitution des croquis du colloque et conclusions.

16h30 – Fin du colloque