L’écrivain et la machine.

Figures de l’auteur à l’ère du numérique

Colloque international organisé par la section d’Études françaises du Département d’études européennes, américaines et interculturelles de l’université de Rome La Sapienza, en collaboration avec l’équipe OBTIC (Observatoire des Textes, des Images et des Corpus) du Sorbonne Center for Artificial Intelligence de Sorbonne Université, avec le soutien du programme Cassini de l’Institut Français Italie et de l’université Franco-Italienne

Rome, 5-6 mai 2022

Jeudi 5 mai 2022

Fondazione Primoli, via Zanardelli 1

10.30 Mot de bienvenue

Roberto Antonelli, Président de l’Accademia dei Lincei et de la Fondazione Primoli

Letizia Norci Cagiano de Azevedo, directrice de la Fondazione Primoli

Stéphane Poliakov, Attaché de coopération scientifique et universitaire, Institut Français

Ouverture

Président de séance : Paolo Tamassia

11.00 Dominique Viart (Université Paris Nanterre)

Caractères, avantages, et périls du livre numérique : l’expérience paradoxale de François Bon

11.30 Andrea Del Lungo (Rome la Sapienza/Sorbonne Université)

La notion d’auteur en ligne, de Balzac à François Bon

Théories

Président de séance :

14.00 Mara Magda Maftei (Université de Bucarest)

Un nouveau corps – un nouveau savoir

14.30 Alexandre Gefen (CNRS-Sorbonne Nouvelle)

Machines à écrire : ce que l’Intelligence Artificielle change dans la littérature

Créations

Président de séance :

15.30 Elisa Bricco (Université de Gênes) et Benôit Vincent (écrivain)

Communauté et écriture en ligne

16.30 Servanne Monjour (Sorbonne Université)

Général Instin, de l'autorité partagée à l’éditorialisation du collectif

17.00 Marine Riguet (Université de Reims)

Être écrivain YouTube

Vendredi 6 mai 2022

La Sapienza, Bâtiment Marco Polo, Circonvallazione Tiburtina 4, Salle 101

Configurations auctoriales

Président de séance :

9.30 Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux Montaigne)

Machines romanesques. Effets d’autorité à l’ère numérique

10.00 Ariane Mayer (Université Sorbonne Nouvelle)

De la ronéo à l’écran : l’écrivain autoédité et la machine

11.00 Gaëlle Debeaux (Université Rennes 2)

Postures d’auteurs et contours de l’œuvre à l’ère du numérique : multiplier les espaces d’expression, ouvrir la parole

11.30 Beatrice Latini (Université Sorbonne Nouvelle)

Engagement politique et posture littéraire sur Instagram : le cas d’Edouard Louis et Jonathan Bazzi

Héritages

Président de séance :

14.00 Véronic Algeri (Université Rome 3)

De l’écriture textuelle à l’hypertexte : enjeux épistémologiques de l’environnement numérique

14.30 Christèle Couleau (Université Paris 13)

Quand la littérature est chargée de réenchanter la consommation : valeurs patrimoniales et usages numériques

15.00 Mathilde Verstraete (Université de Montréal)

Les figures de l’auteur au sein du projet d’édition numérique collaborative de l’Anthologie grecque

Perspectives

Président de séance :

16.00 Marion Lata (Université Sorbonne Nouvelle)

Le wreader est-il un mythe ? Gestes d’auteurs et gestes de lecteurs à l’ère numérique

16.30 Erika Fülop (Lancaster University)

Que restera-t-il de l’auteur numérique ?

Responsables scientifiques : Andrea Del Lungo e Estelle Mouton-Rovira

Comité d’organisation : Julia Castiglione, Andrea Del Lungo e Martine Van Geertruijden