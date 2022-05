Le théâtre de la période napoléonienne : considérations et représentation (Gênes, Italie)

Programme du séminaire

9h00 Pierre Frantz (Université Paris-Sorbonne) La tragédie : du classicisme au romantisme

9h30 Thibaut Julian (Université de Lyon 2) Diversité et renouvellement de la comédie entre Lumières et romantisme

10h00 Katherine Astbury (University of Warwick) Émotion, mouvement et musique dans les premiers mélodrames de Pixerécourt

10h30 Paola Perazzolo (University of Warwick/ Università di Verona) Art dramatique et politiques culturelles entre 1789 et 1815 : l'exemple du Consulat (1799-1804)

11h00 Discussion finale et clôture du séminaire

[ID réunion zoom 868 7500 5955]