Le temps vécu, le temps raconté en littérature de jeunesse

24- 25 mars 2022



PROGRAMME





Jeudi 24 mars 2022

9h45 Ouverture du colloque par Květa Kunešová

Présidence : Květa Kunešová



10h Laurence Olivier-Messonnier, Université de Lyon1, France

Le conte passeur de mémoire : télescopage du rêve et de l’Histoire au service de l’exaltation cocardière pendant la Grande Guerre. Une triple temporalité pour un formatage des esprits juvéniles



10h30 Bochra et Thierry Charnay, Université de Lille, France

L'instabilité temporelle dans l’ethno-conte français



11h Ghislaine Chagrot, Bibliothèque nationale de France

L’usage du temps dans le conte Blancheneige des frères Grimm



11h30 Discussion





Après-midi



Présidence Thierry Charnay



14h Květa Kunešová, Université de Hradec Králové, République tchèque

« Mon cher journal » et le « je » narrateur : la subjectivité du temps en littérature de jeunesse



14h30 Nektarios-Georgios Konstantinidis, Université d’Athènes, Grèce

Maryentini de Maria Kyriaki : Le temps est un enfant rêveur



15h Discussion



15h30 Noureddine Fadily, Faculté Ben M’sik, Casablanca, Maroc

Les enjeux du temps dans deux romans jeunesse : temporalité, narrativité et discours



16h Caroline Starzecki, Université de Rouen, France

“Life never ends when you are in it” : la Mémoire à l’épreuve du traumatisme dans A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicke





16h30 Discussion



Vendredi 25 mars 2022

Présidence : Bochra Charnay



10h Berthier Danielle, Université d’Artois, France

Le temps dans quelques romans jeunesse traitant de Louis XVII



10h30 Marcela Poučová, Université Masaryk, République tchèque

Du lundi au mardi ou Que le temps passe !



11h Alsadag Alsadag H.E, Faculté de pédagogie de Waddan, Université d’Aljufra, Libye

L’enseignement des temps verbaux du français par la littérature de jeunesse en milieu universitaire libyen



11h30 Discussion

12h Clôture du colloque par Květa Kunešová