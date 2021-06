"Pratique, mécénat et promotion des arts dans les familles aristocratiques romaines (1644-1740). Contribution des archives familiales à l’histoire des arts du spectacle à Rome” (projet ERC PerformArt)

visioconférence

Le jeudi 10 juin 2021, de 9h30 à 10h15, dans le cadre des rencontres «L’IReMus présente…», Anne-Madeleine Goulet (CNRS-CESR) présentera le projet ERC PerformArt, “Pratique, mécénat et promotion des arts dans les familles aristocratiques romaines (1644-1740). Contribution des archives familiales à l’histoire des arts du spectacle à Rome”.

Hébergé par le CNRS, en partenariat avec l’École française de Rome, ce programme de recherche (2016-2021) souhaite apporter une contribution à l’histoire des arts du spectacle à Rome à partir des archives des familles de la haute aristocratie, afin d’approfondir le rôle des arts dans la vie quotidienne des élites, d’éclaircir les conditions et les motivations de leur mécénat et d’évaluer l’importance des arts dans les processus de construction identitaire de ces grandes familles. L’excessive spécialisation qui a caractérisé l’historiographie sur les arts du spectacle à Rome a, jusqu’ici, empêché toute vision d’ensemble. Saisir les manifestations spectaculaires dans leur globalité impliquait donc un nécessaire décloisonnement disciplinaire, qui permette d’envisager la musique, le théâtre et la danse de manière conjointe.

Au cours de cette séance seront exposés les objectifs scientifiques de ce programme de recherche, qui réunit 26 chercheurs issus de 8 pays européens, la méthode mise en œuvre pour y parvenir et les résultats déjà obtenus. Cette présentation donnera ensuite lieu à un échange sur l’intérêt que constitue l’obtention d’un financement européen pour la recherche en Sciences Humaines et Sociales, mais aussi sur les difficultés inhérentes à ce type de projet.

L'inscription s'effectue à l'adresse suivante: iremus.presente-request@service.cnrs.fr

