Le livre sur les quais. Onzième édition

Morges, 3-6 septembre 2020

Le Livre sur les quais aura bien lieu, en renonçant à l'aspect "festival" au profit de rencontres moins publiques.

La majorité de la programmation artistique est toutefois maintenue : du vendredi au dimanche, le public suivra des rencontres, discussions, performances et les fameuses croisières littéraires.

Le port du masque sera obligatoire dans l’ensemble des lieux de programmation, y compris dans les espaces extérieurs.

La réservation des rencontres et des croisières est également obligatoire

Près de 80 événements sont programmés, chacun suivi d’une séance de dédicaces, avec près d’une centaine d’auteurs/trices.

Soirée de préouverture

Le jeudi 03 septembre, nous vous donnons rendez-vous au Lausanne Palace pour assister à la rencontre de préouverture de la onzième édition du Livre sur les quais avec les romancières Karine Silla et Elisa Shua Dusapin. La discussion sera animée par Pascal Schouwey.

Présidente d'honneur

Camille Laurens, Agrégée de lettres modernes, fait son entrée en littérature en 1991 avec Index (P.O.L ), roman ouvrant une tétralogie. Après Philippe (P.O.L, 1995), récit de la perte de son fils, elle délaisse la fiction traditionnelle pour s'approcher de l'autofiction et se lance dans une forme de travail introspectif sur le sujet humain, son rapport à lui-même et ses désirs. Lire la suite

Éditeur invité

Créées en 1976 par Michel Glardon, les éditions d’en bas se sont imposées depuis lors comme une maison aspirant à donner la parole aux « exclu-e-s » de tous bords et à développer de nouveaux regards sur la vie politique, sociale et littéraire contemporaine. Les éditions ont accompagné et diffusé, à travers plusieurs collections, les luttes et mouvements sociaux du moment. Essais historiques, dossiers critiques, sociologiques et politiques, témoignages et récits de vie, témoignent de la diversité d’un catalogue riche aujourd’hui de plus de 500 titres. Les éditions d'en bas sont devenues les plus engagées de toutes les maisons d’éditions de Suisse romande dans la traduction littéraire entre les langues nationales.

