Adresse : Université de Caen

Le fragment dans tous ses états. Lectures fragmentées, écritures fragmentistes

Caen, 8-10 juin 2022



Colloque international "FRAGMENTS" organisé par le centre Michel De Bouärd - CRAHAM, UMR 6273,

du mercredi 8 au vendredi 10 juin 2022, à l'université de Caen Normandie, (campus 1) et à l’Abbaye d’Ardenne, IMEC.



Ce colloque international sur les fragments grecs est consacré aux ressources littéraires qui n’ont pas subsisté intégralement. Bien que nombreuses, ces œuvres fragmentaires sont méconnues du public non spécialiste. Elles seront envisagées dans des perspectives croisées : lectures des auteurs fragmentaires et pratiques d’écriture fragmentistes. L’intérêt sera de renouveler la perception et la valorisation d’un potentiel méconnu et insuffisamment exploité dans le champ de la recherche européenne en sciences de l’Antiquité.

