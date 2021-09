Institut culturel Italien de Paris

À l'occasion du 700ème anniversaire de la mort de Dante, l'Académie de l'Eau, l'Institut culturel italien et l'Ambassade d'Italie à Paris, en partenariat avec l'Université Sorbonne Nouvelle, l'Académie des Sciences d’Outre-Mer et le Réseau des chercheurs italiens en France, ont l'honneur et le plaisir de vous inviter au Symposium franco-italien « Le forme dell’acqua dans la Divine Comédie »

Mardi 14 Septembre 2021, de 18h à 20h,

À l’Institut culturel italien, 50 rue de Varenne - 75007 - Paris

Cette rencontre sera consacrée aux multiples représentations des eaux dans l'imaginaire de la Divine Comédie. De la littérature à l'art, du droit au climat, les spécialistes de haut niveau présenteront une lecture originale de l'œuvre de Dante permettant de saisir son intemporalité.

Pour participer à cet événement, merci de vous inscrire en ligne…

Organisateurs :

Luca Biferale, Attaché Scientifique, Ambassade d'Italie et IIC, Paris

Monica Cardillo, Maître de conférences, Université de Limoges

Frantz Mynard, Maître de conférences, Université de Nantes

*

Programme

14 SEPTEMBRE - INSTITUT ITALIEN DE CULTURE

Rue de Varenne 50 Rue de Varenne, 75007 Paris

18h00-18h05 Ouverture

Diego Marani - Directeur Institut culturel italien à Paris

18h05-18h15 Mots introductifs

Monica Cardillo, Maître de conférences à l’Université de Limoges

Frantz Mynard, Maître de conférences à l’Université de Nantes

18h15-19h45 Animateur table ronde

François Le Penuizic, Agrégé de lettres classiques et docteur en littérature latine

Intervenants

Panta rei, l’écoulement de la vie et de la littérature dans la Divine Comédie

Andrea Marcolongo, Helléniste et diplômée de Lettres classiques de l’Université de Milan

Lecture étudiants Sorbonne Nouvelle. Les eaux interdites : Ulysse, Enfer XXVI 90-142 (traduction de Danièle Robert)

La superposition des fleuves dans Divine chromatie

Philippe Fretz, Artiste, graveur et plasticien, Professeur de « narrative painting » au Gordon College à Orvieto

La justice infernale : hiérarchie des peines et hydrographie des pénitences dans l’œuvre de Dante

Frantz Mynard, Maître de conférences à l’Université de Nantes

Lecture étudiants Sorbonne Nouvelle. Quand l’eau ne sera plus qu’un rêve : Maestro Adamo, Enfer XXX 49-72 (traduction de Jean-Charles Vegliante)

Réchauffement climatique et cycle de l’eau : une perspective dantesque ?

Jean Jouzel, Paléoclimatologue, membre du Conseil économique, social et environnemental

Lecture étudiants Sorbonne Nouvelle. Les accidents météorologiques extrêmes : Bonconte da Montefeltro, Purgatoire V 88-129 (traduction de Félicité Robert de Lamennais)

19h45-20h00 Conclusion générale

Brice Lalonde, Ancien Ministre de l’Environnement

Pierre Gény, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer