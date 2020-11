Le concept d'outsider

L’axe « Identités : cultures, mémoires, valorisation » du Laboratoire CRISS (Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes) a pour but de fédérer des projets et des réflexions interdisciplinaires dans le domaine large des identités culturelles en lien avec les territoires, l’ethnie, la religion, le genre, l’orientation sexuelle, la classe sociale, les catégories professionnelles, etc. Il s’intéresse aux groupes humains, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, dominants ou dominés, à la mise en valeur de leurs spécificités et de leurs réseaux d’influence, à leurs revendications politiques, à leurs modes d’appréhension du monde dans lequel ils évoluent, à la préservation de leur patrimoine et de leur mémoire.

Dans le cadre de ses travaux, l’axe propose à partir de novembre 2020 et jusqu’à mars 2022 un nouveau séminaire décliné en dix séances. Ouvert à divers champs disciplinaires et épistémologiques, il entend interroger la polysémie, la pertinence et l’opérativité du « concept d’outsider ».

PROGRAMME NOVEMBRE 2020 À MARS 2021

1ère séance

jeudi 26 novembre 2020

– Nicolas BALUTET (Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes)

« Les contours de l’outsider »

– Nicolas BELORGEY (CNRS, Paris)

« Outsiders, hôpitaux et politique sociale »

2ème séance

jeudi 21 janvier 2021

– Carole LANNOY (Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes)

« Le migrant algérien dans les années 1960-1970 : un outsider plutôt qu’un indésirable ? »

– Edwige CAMP (Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes)

« L’immigré dans le discours politique écossais contemporain : un atout social, culturel et économique »

3ème séance

jeudi 18 février 2021

– Line SZENDE-AMSELEM (Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes)

« Retournement d’un stigmate : le discours géographique dans les conférences de Federico García Lorca »

– Sébastien LANDRIEUX (Université de Lille)

« Outsiders en résistance : Vivre son homosexualité dans le Nord de la France (1891-1986) »

4ème séance

jeudi 25 mars 2021

– Anne GENSANE LESIEWICZ (Université Paul Valéry, Montpellier)

« De l’outsider et des normes dans le discours épilinguistique de jeunes locuteurs du dit français contemporain des cités »

– Alain MÜLLER, (Université de Bâle, Suisse)

« We’re alone in this world. Outcast, hated and proud : de l’usage des catégories outsider et outcast dans la fabrique du collectif hardcore (punk) et de ses frontières »

En fonction de la situation sanitaire, les séances se dérouleront à partir de 16h en distanciel ou sur les sites du Mont-Houy (bâtiment Matisse) ou des Tertiales en fonction des thématiques des séances.

Lieu Valenciennes

Contact nicolas.balutet@uphf.fr