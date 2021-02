Zoom

La retraite : discours, figures, lieux

Journée d'étude du comité étudiant de Figura - Université de Montréal

Le 26 mars 2021 9 h - 16 h (Connexion à partirde 8 h 50)

Déroulement sur Zoom : ID de réunion : 941 0017 6018 / Code secret : 799307

Programme de la journée

8 h 50 : Connexion

9 h : Mot de bienvenue

9 h 05 : Conférence d’ouverture de Bernard Beugnot : « Retraite et littérature : du métaphorique au métaphysique »

10-10 h 10 : Pause (10 min)

10 h 10 : Séance 1 - La retraite et le voyage en Ancien RégimePrésidence : Judith Sribnai (Université de Montréal, Figura)

* Adrien Mangili (Université de Genève) : La retraite philosophique comme décentrement chez La Mothe Le Vayer : voyage, scepticisme et liberté

* Erik Stout (Université de Montréal) : Cleveland, ou l’impossible retraite

11 h : Pause (15 min)

11 h 15 : Séance 2 - Le personnage en retraitePrésidence : Andrea Oberhuber (Université de Montréal, Figura)

* Madeleine Têtu (Université de Montréal) : « I have the library to ourselves in delightful quiet » : les lieux de retraite comme reflets de l'évolution de Fanny Price dans Mansfield Park de Jane Austen

* Michaël Blais (Université de Montréal, Figura) : L’histoire de la porte d’à-côté. Configurations de l’isolement et figures du témoin dans l’œuvre d’Élise Turcotte.

* Clémentin Rachet (ENSA Nantes) : Au milieu, hors ou en retrait du monde: Houellebecq, Toussaint, Ellis

12 h 30 : Pause dîner (1 h)

13 h 30 : Séance 3 - L’écriture en retraitPrésidence : Rémi Marcoux (Université de Montréal, Figura)

* Annabelle Marion (Université de Paris - ED 131) : « Jean Giono sur les toits » : la retraite d’un romancier

* Clarisse Pinchon (Université de Picardie Jules Verne) : L'Almanach d'un comté des sables, récit des retraites écologiques d'Aldo Leopold

* Fotenei Thoma (Université Paul-Valéry Montpellier III) : Le paradoxe de l’état de la retraite chez René Char

14 h 45 : Pause (15 min)

15 h : Séance 4 - Lieux de soins et de retraite ambivalentsPrésidence : Benjamin Gagnon-Chainey (Université de Montréal, Figura)

* Claire Augereau (Rectorat de l'académie de Grenoble - UGA) : Dubéton dans les cimes: singularité de la retraite sanatoriale dansquelques romans français (1920-1955)

* Lucie Palombi (Université de Montréal, Figura) : Naissance d’un hôpital,le journal de travail confiné de l’architecte Pierre Riboulet (1980) :méditations sur la conception architecturale en solitaire

15 h 50 : Mot de conclusion

16 h : Fin de la journée d’étude

Pour plus d'informations : comiteetudiant.figura@gmail.com