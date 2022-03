Université de Modène (Italie)

Colloque international La métaphore dans la communication numérique



Università di Modena e Reggio Emilia - 20-21 octobre 2022



Le CIRM (Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Metafore - https://cirm.unige.it) organise pour octobre 2022 un colloque international autour du thème de la métaphore dans la communication numérique, un domaine de recherche récent et fortement interdisciplinaire. Le thème du colloque sera étudié sous différents aspects et perspectives épistémologiques.



Des communications de nature linguistique, mais aussi anthropologique, sociologique et technologique sont attendues, s’inscrivant dans l'un des objectifs d'investigation suivants :



a. étudier les usages discursifs (persuasif, explicatif, argumentatif, etc.) que les métaphores recouvrent au sein des différentes formes de communication numérique (twitter, blogs, sites web, pages facebook, messages audio et vidéo postés, etc.), en analysant l’impact possible sur les destinataires ;



b. explorer les différentes manifestations sémiotiques des métaphores dans la communication numérique, des métaphores linguistiques aux métaphores visuelles qui exploitent le caractère multimodal de la communication numérique dans le but de (re)conceptualiser les événements et les phénomènes du monde contemporain ;



c. étudier la capacité de cadrage (framing) des métaphores auprès de l'opinion publique, mais aussi vérifier leur potentiel de recadrage (reframing), lorsqu’elles sont déployées pour remodeler ou rectifier une vision de la réalité imposée par d’autres métaphores ;



d. examiner la fonction des métaphores en tant qu'instrument facilitant l'accès à des concepts complexes, mais aussi en tant que moyen plus ou moins intentionnel de désinformation, capable de contribuer au chaos informationnel, à la diffusion de fausses informations ou d’informations non vérifiées ;



e. étudier les métaphores que l’on utilise pour parler des technologies numériques afin de les légitimer ou de les critiquer, en mettant l'accent sur le rôle prédominant que la communication numérique exerce en tant que source d'information prédominante pour les citoyens ;



f. vérifier le rôle des nouvelles technologies de TAL dans l'étude des métaphores à travers, par exemple, le développement d'outils pour l'extraction et l'analyse des métaphores dans des corpus, ou l'utilisation des technologies numériques à des fins pédagogiques.





Wicke P. / Bolognesi M.M., 2020, « Framing COVID-19: How we conceptualize and discuss the pandemic on Twitter », Plos One, 15(9), pp. 1-24.





Veuillez envoyer vos propositions de communication (un résumé de 250 mots avec au moins 5 références bibliographiques, l'affiliation institutionnelle, et les coordonnées personnelles) à convegnocirm@gmail.com au plus tard le 30 avril 2022.





Les actes du colloque (soumis à évaluation par les pairs) seront publiés dans la collection "I Quaderni del CIRM" pour TAB edizioni au cours de 2023.





Adriana Orlandi (adriana.orlandi@unimore.it)



Gloria Zanella (gloria.zanella@unimore.it)



