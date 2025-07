Society for French Studies - 67e Congrès annuel (Univ. of Leicester, Royaume-Uni)

Society for French Studies

67e Congrès annuel

University of Leicester, 29 juin – 1 juillet 2026

Séances plénières entre autres de Patrick Crowley (University of Galway), Mary Harrod (University of Warwick) et Camille Robcis (Columbia University).



Nous vous invitons à nous faire part de vos propositions de communication (en français ou en anglais; durée: 20 minutes) pour des sessions consacrées aux sujets suivants :

Esthétiques et temporalités de l’anticolonialisme

Allégories de la nation

Le(s) langage(s) du corps

Consommation/consomption

Guerres des sexes

La justice

Les limites de la représentation

Cultures de la machine

Migrations et diasporas

Autres mondes

Les cinémas postnationaux

La religion/la tradition/la nouvelle laïcité

Ces sujets se prêtent aux approches disciplinaires et aux contextes historiques les plus divers. Veuillez fournir un court résumé (de 250-300 mots maximum) de votre proposition de communication, indiquer le sujet dans lequel il s’inscrit et exposer les grandes lignes de son argument. Nous rappelons que les propositions de communication doivent s’adresser à un public de spécialistes comme de non-spécialistes, et doivent inclure les coordonnées de la personne qui la propose.



Le Comité scientifique examinera également des propositions de panels complets portant soit sur les thèmes ci-dessus, soit sur d’autres sujets relevant des études françaises et francophones. Les organisateurs encouragent vivement ce type de propositions qui devraient constituer la moitié des sessions du congrès. Les propositions devront être accompagnées des noms et des coordonnées (institution, adresse électronique) de tous·tes les intervenant·es (3 ou 4) et du·de la modérateur·ice de séance ainsi que des résumés des interventions (250-300 mots par communication) et d’un résumé global d’une page maximum délinéant les objectifs de la session proposée. Le·la modérateur·ice de séance ne figurera pas parmi les intervenant·es. Le nom de la personne responsable de la session doit être clairement indiqué. Le Comité scientifique prendra également en considération d’autres formats de session que le format traditionnel qui pourraient inclure (à titre non exhaustif) : des matériaux prédistribués; des performances/des pratiques créatives; des sessions liées à des projets particuliers; des ateliers pédagogiques; des partenariats non-universitaires.



Toutes les propositions seront étudiées par le Comité scientifique et les décisions seront communiquées vers mi-novembre 2025. Les doctorant·es sont vivement encouragé·es à participer. Dans le cadre d’une nouvelle initiative, la Société mettra à disposition des bourses pour les délégué·es des PRFIs dont la proposition de communication ou de panel a été acceptée pour SFS Leicester 2026. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web dans les mois à venir.



Pour proposer une communication ou un panel, merci de remplir ce formulaire (https://forms.gle/6jVZmvJaGJkEoPjZ9) avant le 19 septembre 2025. Veuillez adresser toute question à propos du congrès à l’organisateur, Dr Kate Foster, à l’adresse suivante : conference@sfs.ac.uk. Pour plus de renseignements, veuillez consulter https://www.sfs.ac.uk/conferences/2026-annual-conference