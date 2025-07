Emmanuel Mounier, philosophe, animateur et personnaliste (Belgique)

Journée d’étude : Emmanuel Mounier, philosophe, animateur et personnaliste

13 novembre 2025, UCLouvain (Louvain-la-Neuve)

A l’occasion des 120 ans de la naissance d’Emmanuel Mounier (1905-1950), le Centre Europè de l’Institut Supérieur de Philosophie (UCLouvain) organise une journée d’étude consacrée à ses héritages multiples. L’évènement vise à évaluer les effets qu’ont produits les activités de Mounier en leurs temps ainsi que leurs survivances actuelles. La journée se structure autour de trois axes : « Mounier philosophe », « Mounier animateur » et « Mounier personnaliste ».

Argument

Bien que la revue Esprit demeure l’un des périodiques les plus vivants et respectés du paysage intellectuel français, la figure d’Emmanuel Mounier, son principal fondateur, est aujourd’hui oubliée du grand public. Dans son éditorial du mois d’avril 2025, Esprit constate néanmoins que Mounier bénéficie d’un retour en grâce dans le cadre du militantisme contemporain. On lit : « la question de la place de l’héritage personnaliste dans Esprit est reposée par les jeunes générations. Des femmes et des hommes nés après la chute du Mur, dans les années 1990 ou 2000, qui n’ont connu de la vie politique qu’une interminable crise démocratique, ont une conscience aiguë du péril climatique et des dégâts causés par un capitalisme prédateur. La pensée de Mounier les touche par sa dimension radicale et libertaire. » Références diffuses discrètement republiées, les textes de Mounier constituent en effet la trame latente d’un nouvel engagement, chrétien ou non, présent au sein des marges écologistes.

Il est clair que Mounier a fait preuve d’une étonnante lucidité quant aux limites de nos sociétés. Fustigeant toute prédation et le culte de l’individu souverain, il s’est battu afin de constituer une pensée du soin et de la relation. Soucieux de favoriser le dialogue entre les doctrines, il accueillit les dissidents de tous bords pour écrire dans sa revue et intervenir aux Murs blancs, expérience humaine qui annonçait les habitats groupés. Conscient de l’impossibilité d’agir seul, il anima un réseau dynamique international qui fit des émules pendant des décennies, si bien qu’on évoque aujourd’hui Mounier en tant qu’inspirateur décisif du projet européen. Pourtant, une sociologie conservatrice et un élitisme mal dissimulé ont pu ternir la réputation d’un homme qui fut peut-être moins progressiste que ses idées, en témoigne une ambivalence à l’égard de Vichy et des malentendus avec Alioune Diop (1910-1980), fondateur de Présence Africaine, qui l’admirait pourtant.

L’heure est au bilan. Cette journée d’étude sera l’occasion d’explorer la pensée, la vie et les ambiguïtés de Mounier, mais aussi, peut-être davantage, d’envisager les fécondités de sa réactualisation et de répondre à une question brûlante : comment le mouvement personnaliste, qui fut l’œuvre de sa vie, a-t-il pu passer de l’incarnation de l’anarchisme chrétien au vague souvenir d’une pensée du compromis, que plus personne n’ose revendiquer ?

Axes

Nous invitons les personnes intéressées à soumettre des propositions d’intervention qui recoupent avec un ou plusieurs des axes suivants. Nous n’excluons évidemment pas les communications qui s’en émanciperaient si elles demeurent pertinentes dans le cadre du thème de la journée :

I. Mounier philosophe

S’il rompit vite avec la tiédeur académique pour se positionner politiquement face à l’actuel, Mounier n’en a pas moins rédigé des ouvrages de philosophie fondamentale (Introduction aux existentialismes, Traité du caractère). Cette axe interrogera la place de Mounier en tant que philosophe et sa crédibilité comme référence dans les différents champs auxquels il a consacré des écrits.

II. Mounier animateur

Une spécificité de Mounier fut d’avoir fondé une revue à vocation publique et animé un réseau. Il y a donc chez lui, au-delà de sa pensée, une méthode de l’engagement intellectuel et politique. Cet axe explorera aussi bien les relations amicales ou intellectuelles de Mounier (notamment avec les non-conformistes des années 1930) que les matérialisations historiques du réseau Esprit, leurs spécificités et leurs fécondités. Étant donné l’ancrage belge de la journée d’étude, nous encourageons particulièrement les propositions qui concerneraient l’histoire des groupes Esprit en Belgique, les initiatives qu’ils ont suscitées ou le lien entre Mounier et la Belgique, notamment à travers son épouse, Paulette Mounier-Leclercq.

III. Mounier personnaliste

Le personnalisme constitue la synthèse de la doctrine de Mounier. L’enjeu sera ici de dessiner les contours de cette proposition et d’en évaluer les atouts ou apories pour répondre aux enjeux contemporains. Les approches historiques qui resitueraient le personnalisme en relation avec d’autres doctrines nées dans des circonstances similaires sont bienvenues. On évaluera également la possibilité d’un personnalisme enrichi par des approches ayant récemment gagné en visibilité dans le monde francophone (féminisme, pensée décoloniale, écologie politique, etc.).

Keynote speaker

Markus Kneer, auteur de Person-Sein im Dialog (Verlag Friedrich Pustet, 2024)

Modalités de soumission

Les propositions de communication (500 mots maximum) accompagnées des nom et prénom de l’auteur(e) et d’une bibliographie (optionnelle) sont à envoyer pour le vendredi 12 septembre 2025 aux adresses suivantes : baudouin.deguillebon@uclouvain.be et jean-baptiste.ghins@uclouvain.be

Les réponses seront données le vendredi 19 septembre 2025 au plus tard.

Informations pratiques

La journée d’étude se tiendra le jeudi 13 novembre 2025 de 8h30 à 17h15 dans les locaux de l’UCLouvain (Louvain-la-Neuve, Belgique). Les organisateurs s’engagent à rassembler les fonds pour couvrir les frais de participation des intervenants et intervenantes (déplacement, logement, nourriture) dans la limite des financements disponibles.

Comité organisateur

Marc Maesschalck (UCLouvain)

Jean-Baptiste Ghins (UCLouvain)

Baudouin de Guillebon (UCLouvain)

Florence Caeymaex (ULiège)

Comité scientifique

Nathalie Frogneux (UCLouvain)

Markus Kneer (Philosophisch-Theologische Hochschule Münster)

Marc Maesschalck (UCLouvain)

Jean-Baptiste Ghins (UCLouvain)

Baudouin de Guillebon (UCLouvain)

Florence Caeymaex (ULiège)

Partenaires

Centre Europè (UCLouvain)

Centre de Philosophie du Droit (UCLouvain)