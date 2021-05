"La Fontaine par Michel Serres" :

Une rencontre littéraire en ligne organisée à l'occasion de la parution de l'ouvrage inédit posthume du philosophe,

avec Jean-Charles Darmon et Frédéric Worms,

dans le cadre du festival Quartier du livre,

Le 8 juin de 16h à 19h, sur inscription.

Le 2 juin parait un ouvrage inédit posthume de Michel Serres, consacré à La Fontaine, aux Éditions Le Pommier.

16h : Accueil des participants et avant-propos par Frédéric Worms (philosophe, ENS-USR République des savoirs/CIEPFC), Sophie Bancquart (fondatrice de la Fondation Michel Serres-Institut de France)

16h05 : Présentation du La Fontaine de Michel Serres

Jouvences de La Fontaine : Michel Serres et le pouvoir des Fables

Intervenant : Jean-Charles Darmon (ENS-USR République des savoirs/CRRLPM)

16h20 : Éléments pour une théorie de la Fable selon Serres

Intervenant : Thomas Mondémé (Professeur en CPGE, Lycée La Bruyère, Versailles)

16h40 : Michel Serres et les Fables : une autre genèse de la connaissance

Intervenante : Frédérique Aït-Touati (spécialiste de littérature comparée et d’histoire des sciences, Centre de recherches sur les arts et le langage / CNRS-EHESS)

17h : Lecture par Jean-Pierre Arbon (éditeur et chanteur)

17h05 : Métamorphoses : adieu laitière, pot au lait, chat et joli meunier

Intervenante : Audrey Calefas-Strébelle (spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, Mills College / Stanford in Paris)

17h25 : Lecture

17h30 : Le Jeu du Loup et les Liens humains

Intervenante : Anne Baudart (professeur de philosophie, Sciences-Po)

17h50 : La guerre et la table : Vicissitudes du parasite

Intervenant : Pierre Saint-Amand (spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, directeur du Yale’s French Department)

18h10 : Lecture

18h15 : Clôture

- Michel Serres fabuliste et Jean de La Fontaine philosophe

Intervenant : Frédéric Worms

- Le Projet Michel Serres à l’ENS : lancement et perspectives

Intervenants : Roland Schaer (philosophe et directeur « sciences et société » à la Cité des sciences et de l'industrie de La Villette), Jean-François Serres, Sophie Roux (professeure d'histoire et de philosophie des sciences et de philosophie moderne, directrice de l’USR « République des savoirs », ENS-PSL), Frédéric Worms.