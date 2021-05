Michel Serres, La Fontaine

Précédé de Jean de La Fontaine, Michel Serres et le palimpseste des Fables par Jean-Charles Darmon

Le Pommier éd., 2021

432 p. — 21,00 € — ISBN : 978-2-7465-2310-4 — Date de parution : 01/06/2021

La Fontaine n’a cessé d’accompagner Michel Serres. Cet inédit inachevé en est l’ultime témoignage.

Serres y explore les Fables comme de prodigieux palimp­sestes donnant accès aux origines de notre pensée. Il montre comment, en des zones indécises ouvertes entre l’animal et l’humain, elles mettent en œuvre toutes sortes de métamorphoses interrogeant différentes manières de « faire l’homme ». Chemin faisant, Serres fait apparaître une pensée en réseau d’une étonnante fécondité, dont il scrute les balancements les plus subtils.

On l’aura compris : ceci n’est pas seulement un livre sur La Fontaine. C’est aussi et surtout un livre avec La Fontaine, où l’on voit Serres réfléchir pas à pas avec le « fablier », mettant joyeusement à l’épreuve ses propres hypothèses, et nos manières de vivre.

Dans le cadre du festival Quartier du livre, une rencontre littéraire en ligne est organisée à l'ENS, à l'occasion de la parution de l'ouvrage inédit posthume du philosophe, avec Jean-Charles Darmon et Frédéric Worms.

Le 8 juin de 16h à 19h, sur inscription.

"La Fontaine par Michel Serres"