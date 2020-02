La base CESAR : bilan et perspectives

Université Grenoble Alpes

Le site CESAR (Calendrier électronique des spectacles sous l’Ancien Régime et la Révolution) est une base de données en ligne sur le théâtre et la vie théâtrale en France du début du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Grâce à un accord entre Oxford Brookes University et l’Université Grenoble Alpes, CESAR est accueilli depuis 2016 par le laboratoire Litt&Arts (UMR CNRS 5316), qui entend le redynamiser. Le site est actuellement hébergé par le TGIR Human-Num (https://cesar.huma-num.fr).

Le présent colloque a un objectif très concret. Il vise à alimenter une réflexion sur le développement à donner au site dans les années qui viennent : mises à jour nécessaires, meilleure adaptation à l’usage des utilisateurs, extension de la période chronologique et du domaine de données, mise en place de nouvelles fonctionnalités. Le colloque a été préparé par un questionnaire public à questions ouvertes largement diffusé depuis décembre 2019.

• marc.douguet@univ-grenoble-alpes.fr

• jean-yves.vialleton@univ-grenoble-alpes.fr

Salle des actes

Bâtiment Stendhal (1180 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères)

Depuis la gare SNCF de Grenoble, prendre le tram B direction « Gières – Plaine des sports », arrêt « Bibliothèques universitaires »

Entrée libre

PROGRAMME

jeudi 26 mars

13h30

Accueil des participants

14h

Introduction : synthèse des réponses au questionnaire

Jean Yves Vialleton, Université Grenoble Alpes

14h20

Discussion générale introductive

animée par Georges Forestier, Université Paris-Sorbonne

15h

Données relationnelles hétérogènes en SHS

Anne Garcia-Fernandez et

Elisabeth Greslou, Université Grenoble Alpes/CNRS

15h30

Répertorier les représentations médiévales XIXe–XXe siècles

Simon Gabay, Université de Neuchâtel

16h

16h20

La vie théâtrale en Province : collecte et traitement des données

Bénédicte Louvat, Université Jean-Jaurès de Toulouse

16h50

CESAR et le web des données : le projet Dramabase

Marc Douguet, Université Grenoble Alpes

17h20

Table ronde : fonctionnement et organisation du site, wiki, comité scientifique, etc.

animée par Jean de Guardia, Université Grenoble Alpes

vendredi 27 mars

9h

Accueil des participants

9h30

Échange d’expériences : les bases sur Le Mercure galant

Anne Piéjus et

Nathalie Berton-Blivet, CNRS

10h

Échange d’expériences : le projet « Archive of Performances of Greek and Roman Drama »

Fiona Macintosh et

Claire Barnes, Oxford University

10h30

11h

Pour un temps long du théâtre : CESAR face au défi des marges chronologiques et culturelles de « l'Ancien Régime »

Estelle Doudet, Université de Lausanne

11h30

Les spectacles scolaires (XIVIe-XVIIe siècles) : sources et méthodes

Mathieu Ferrand et

Marie Demeilliez, Université Grenoble Alpes

12h00

« Belle mais infidèle » ? L’iconographie théâtrale, un objet à réhabiliter

Mickaël Bouffard, Centre André Chastel

12h30

Fin du colloque