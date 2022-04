La "physiologie appliquée aux choses de l’âme". Lecture croisée de Balzac et de Barbey d’Aurevilly. Conf. d'Émilie Sermadiras (Séminaire "Balzac en perspective(s)", ENS Paris, en ligne)

Le séminaire “Balzac en perspectives(s)” se poursuit à l’ENS Ulm,



avec pour sujet, cette année : “Balzac et le sensible”.



Quatrième séance, à distance, le vendredi 15 avril, de 10 à 12h.



Communication d'Émilie Sermadiras (Università degli Studi di Bari) :



La « physiologie appliquée aux choses de l’âme ». Lecture croisée de Balzac et de Barbey d’Aurevilly



Pour obtenir le lien de connexion, vous pouvez écrire aux organisateurs.