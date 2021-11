Juifs et judaïsme : Histoire, textes et sociétés

Adresse : Campus Condorcet - Centre de colloques, 2 Cours des Humanités 93322 Aubervilliers

La Société des études juives (SEJ), fondée en 1880, organise pour la deuxième fois dans son histoire un congrès consacré aux travaux scientifiques portant sur le domaine des études juives en langue française.

Ce Congrès a pour ambition de faire dialoguer des chercheurs et chercheuses de toutes origines et de témoigner de la vitalité et de la diversité des travaux et des recherches en études juives dans l’espace francophone. Les enseignants et chercheurs spécialistes des diverses disciplines des études juives seront largement conviés à participer.

Le congrès accueillera également les étudiants, à partir du Master 2. Des contributions relevant des principales disciplines du domaine des études juives (histoire, de l’Antiquité au temps présent, archéologie, littérature, philologie, linguistique, philosophie, art, patrimoine, études bibliques et rabbiniques, sociologie, anthropologie), seront présentées par une centaine d’enseignants et de chercheurs venant de France, d’espaces francophones européens et d’autres pays étrangers dont Israël.

Voir le détail du programme et les modalités d'inscription…