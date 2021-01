En ligne

Journées 2021

28 et 29 janvier 2021, en visio-conférence

Les 28 et 29 janvier 2021, la communauté EMAN (Édition de Manuscrits et d’Archives Numériques) vous convie à la première édition des Journées EMAN, conçues comme un temps de partages d’expériences et de réflexions autour de l’édition numérique de corpus en humanités sur une plate-forme collaborative multi-modale.

La plate-forme EMAN, créée en 2015 au sein de l’ITEM (CNRS/ENS) et gérée par le laboratoire Thalim (CNRS/ENS/Sorbonne Nouvelle) est une plate-forme numérique qui interroge les modalités de publication en ligne de données qui viennent documenter des projets de publication, d’archivage, d’exploitation ou encore de valorisation de ressources variées, du livre ancien à la bande dessinée, sur une période allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine. En 2020, elle fédère plus d’une quarantaine de projets d’édition numérique de corpus et plus de 200 utilisateurs, faisant interagir des bibliothécaires, ingénieurs, chercheurs et enseignants-chercheurs, doctorants, ou encore membres de sociétés savantes désireuses de faire connaître et d’analyser des corpus inexplorés. Elle exploite les potentialités du logiciel Omeka Classic en en proposant des développements informatiques qui renouvellent les usages voire la définition même d’une bibliothèque numérique. D’abord conçue pour l’édition génétique de manuscrits modernes, ses fonctionnalités et son périmètre, ses thématiques et ses typologies documentaires ont évolué en 5 ans. EMAN propose aujourd’hui la gestion, l’éditorialisation et la valorisation de corpus de manuscrits, et d’archives, plus récemment de sources audio et vidéo. Elle accompagne de jeunes chercheurs qui s’initient à l’édition numérique de textes et à la gestion de corpus complexes.

L’originalité de la plate-forme EMAN tient à la méthodologie qu’elle met en œuvre, élaborée de manière collaborative au sein de son bureau et de son comité de pilotage, qui réunit tous les porteurs de projets. Répondant à un besoin d’outils et d’infrastructures de publication de corpus en ligne, EMAN a mis à profit le principe de mutualisation des ressources et des méthodes pour faire émerger, aux côtés de l’outil de publication proprement dit, une véritable communauté d’usage et de réflexion où s’expérimentent au fur et à mesure, selon les besoins et les solutions techniques proposées, diverses manières d’éditer, d’analyser et de valoriser les corpus, qui en retour interrogent et enrichissent le fonctionnement de la plate-forme. La démarche s’accomplit ainsi dans un dialogue inter-disciplinaire et inter-professionnel autour de la question du traitement des données et de leurs publications en environnement numérique.

Après 5 ans de fonctionnement, la plate-forme atteint une maturité technologique et scientifique qui l’incite à partager les démarches, pratiques et résultats obtenus, toujours dans une perspective work in progress. La diversité des projets, qui prennent en compte l’évolution des technologies, a permis d’élaborer de nouveaux plugins, notamment en matière de structuration fine des types de contenu, de relations entre collections, d’historique de modifications, de multilinguisme, d’export et d’interopérabilité. La plate-forme a progressivement intégré les problématiques de la reconnaissance de textes manuscrits, de la transcription et de l’encodage en XML-TEI ou encore de la visualisation en graphes. L’outil continue d’être perfectionné en fonction des nouvelles demandes et enjeux des Humanités numériques, notamment la fairisation des données. Aujourd’hui, en plus des fonctions classiques d’Omeka, la plate-forme propose ainsi une vingtaine de plugins spécifiquement réalisés pour EMAN, des guides et des méthodologies offrant une véritable chaîne éditoriale capable de s’adapter à chaque projet, dans le respect d’une démarche éditoriale et savante souple et itérative.

Ce moment de bilan sera pour la plate-forme l’occasion de revenir sur ses positionnements en matière d’éditorialisation numérique de documents mais aussi en matière de pédagogie et d’éthique de la recherche. Comment inventer des modes de fonctionnement de la recherche qui fonde la production d’une plate-forme multi-modale sur le principe de la mutualisation des méthodes, des outils et des financements, sans pour autant fondre les démarches scientifiques et les contenus dans un moule coercitif qui en verrouillerait les formes d’exploration ? Comment privilégier des études transdisciplinaires et encourager à la collaboration de divers corps de métier (ingénieurs, chercheurs, documentalistes, informaticiens) pour renouveler nos regards sur le geste d’édition scientifique, au-delà d’une simple superposition des méthodologies ? Pour quels utilisateurs ces sites sont-ils créés, comment peuvent-ils venir nourrir des pratiques d’enseignement, de vulgarisation, d’enrichissement des savoirs et enrichir les expériences de la communauté scientifique dans ses relations avec d’autres sphères de publics ?

Pour assister à ces journées, envoyez un mail à eman@item-cnrs.fr pour recevoir les codes d’accès à la visioconférence.

EMAN : www.eman-archives.org

Blog : eman.hypotheses.org

Jeudi 28 janvier 2021, 9h30 – 12h30 : EMAN, une plate-forme / une communauté

* 9h30 : Accueil avec café virtuel

Ouverture des journées EMAN par Anne-Marie Turcan-Verbek (PSL), Isabelle Kalinowski (Translittéræ), Thomas Lebarbé (Consortium Cahier), Jean-Sébastien Macke (ITEM), Alain Schaffner (Thalim)

EMAN, une histoire, Richard Walter (Thalim, CNRS/ENS Sorbonne Nouvelle)

La plate-forme collaborative EMAN, un Fab Lab en SHS ?, Anne Réach-Ngô (Université Haute Alsace), Céline Bohnert (Université de Reims & IUF) & le bureau EMAN

Par sa place dans les institutions de recherche et son mode de fonctionnement, la plate-forme collaborative EMAN constitue une proposition originale de coopération interdisciplinaire et interprofessionnelle. Parce qu'elle vise à répondre de manière circonstanciée aux besoins de porteurs de projet en SHS venant d'horizons divers, qu'ils soient chercheurs, ingénieurs, bibliothécaires ou responsables de fonds culturels, EMAN pourrait s'apparenter au modèle des Fab Labs, ces « laboratoire de fabrication » ouverts au public, où sont mis à disposition divers instruments pour la conception et la réalisation de projets, ici d'ordre scientifique. Il s'agira d'examiner comment, en offrant un environnement institutionnel stable organisé autour d'un outil générique souple et évolutif, Omeka, s'invente un espace d'expérimentation à la fois technique et méthodologique où la mutualisation des moyens et des compétences favorise une réflexion épistémologique féconde.

Omeka et sa communauté francophone : état des lieux, Anne Garcia-Fernandez (Grenoble, Association omeka.fr) & Pierre Willaime (Nancy, Association omeka.fr)

Présentation de l'exposition virtuelle des posters des projets EMAN

Jeudi 28 janvier 2021, 14h – 15h : Usages des outils

Aller plus loin que la simple saisie de formulaire de métadonnées Dublin Core : quels usages de modules complexes : transcriptions, graphes, cartographie ? Des retours d'expériences sur des outils mis en place par EMAN sur la couche Omeka. Des interventions pour raconter comment à partir de son projet on a apprivoisé (ou non) un ou des modules EMAN.

Notes de cours de l'ENS : transcription de corpus complexes, Charlotte Dessaint et Christophe Coignard (Bibliothèque Ulm-Jourdan, École normale supérieure)

Numérisées en 2015, les notes de cours de l’École normale rassemblent 177 manuscrits de notes préparatoires ou prises en séance à l’occasion des enseignements de grandes figures : Fustel de Coulanges, Georges Perrot, Jules Michelet, Paul Vidal de la Blache, etc. Ce corpus pluridisciplinaire éclaire d’une façon inédite une partie de l’histoire et des disciplines du XIXe siècle. Depuis 2016, ces manuscrits font l’objet d’une transcription et d’une édition électronique, dans le cadre d’un projet hébergé sur la plate-forme EMAN, qui est aussi l’occasion d’expérimenter de nouveau outils, conçus en direction des chercheurs.

Comportant près de 80 000 pages au total, la transcription apparaît dès lors comme le premier enjeu du projet d'édition électronique des notes de cours. Cette intervention se propose de revenir sur les défis à relever pour la production d'un premier matériau de recherche extrait de ces documents et sur les outils utilisés au sein d'EMAN pour y parvenir.

ECUME : transcription au service d'une exploitation, Élisa Barthélémy & Laurence Macé (Université de Rouen, IRIHS)

Le projet ECuMe (Édition Censure Manuscrit, Université de Rouen/IRIHS) vise à constituer une bibliothèque numérique prototypique rassemblant autour de manuscrits du XVIIIe siècle paraphés par la censure les éditions imprimées autorisées, cartonnées et clandestines de ces mêmes textes, des documents tirés des archives de la Librairie, des témoignages issus de correspondances et des périodiques. Il s’agit de reconstituer le processus de censure et de mesurer son incidence dans la genèse des textes d’Ancien Régime, à travers le manuscrit conçu comme lieu d’une transaction entre auteur, imprimeur et censeur. Choisies dans un ensemble constitué à ce jour d’environ 200 titres, cinq collections seront livrées à la fin du projet fin 2021, qui présenteront l’édition des éléments de la série. L'édition en cours passe avant tout par l’utilisation de l’outil de transcription Transcript. Nous aborderons les différentes possibilités offertes par l’outil pour ce projet d’édition génétique, notamment celle de rendre plus lisibles et intelligibles les censures et différentes interventions portées sur les manuscrits, tout en garantissant un stockage pérenne des données par un passage en XML-TEI.

Sources génétiques de l'opéra : visualiser les sources génétiques d'un opéra, Emmanuelle Bousquet (Université de Nantes)

Le projet Sources génétiques de l’opéra a l’objectif de structurer l’édition numérique des sources opératiques. À travers ce projet, il s’agit tant de questionner les objets et les méthodes de la critique génétique en milieu numérique que les rapports entre les arts (lyrique, littéraire et graphique) et leurs pratiques de mise en récit, mise en image, mise en scène et mise en musique, en œuvre au cours des processus de création.

Lors des journées EMAN, sera présentée l’édition numérique des sources de l’opéra contemporain, Little Nemo, créé en 2017 à Nantes, composé par David Chaillou, à partir de la bande dessinée du même nom de Mac Cay (1905), sur un livret d’Olivier Balazuc et Arnaud Delalande.

Le caractère pluri-artistique de l’opéra et de la bande dessinée permet d’avoir une perspective originale sur les processus de transformation, d’adaptation et de transposition. Nous présentation sera centrée sur différentes visualisations, résultats de nos premières observations.

Jeudi 28 janvier 2021, 15h - 16h50 : Regards croisés sur EMAN

Cette session proposera un dialogue entre des responsables de projets autour de spécificités thématiques, chronologie ou professionnelles confronté à un outil générique personnalisable (jusqu'à un certain point) comme EMAN. Qu'apportent l'édition numérique et EMAN dans l'appréhension de types de documents, de modes d'écriture ou de constitutions d'archives ?

L’épistolaire à l’ère du numérique, Jean-Sébastien Macke (ITEM, CNRS/ENS) et Marie Dupond

La plate-forme EMAN compte actuellement une dizaine de projets d’éditions de correspondances. Il est donc apparu tout naturel de constituer un groupe de travail « Correspondance » qui cherche à créer un espace d’observation des pratiques numériques permettant l’échange entre praticiens. L’objectif est d’interroger les enjeux du numérique pour le renouvèlement des études épistolaires et des méthodes éditoriales dans une dimension méthodologique et épistémologique. Ce groupe de travail a donné naissance à un webinaire dont les objectifs sont doubles : interroger les rapports entre la nature d’un corpus épistolaire et les enjeux scientifiques et méthodologiques ; échanger autour des principes d’éditorialisation et des phases successives du traitement éditorial dans le cadre d’un même dispositif technique.

Éditer des formes théâtrales et opératiques, Paola Ranzini (Avignon Université & IUF), Emmanuelle Bousquet (Université de Nantes), Véronique Lochert (Université de Haute-Alsace & IUF) et Bénédicte Obitz (IUT de Laval, membre associée ITEM & 3LAM)

L'édition numérique d'archives d'autrices : de l'ombre à la lumière ?, Isabelle Lemonon (Cak, Cermes3), Marie Dupond, Sophie Geoffroy (Université de La Réunion)

Éditer un corpus et/ou un fonds d'archives, Charlotte Dessaint (Bibliothèque Ulm-Jourdan - École normale supérieure) et Cécile Formaglio (Direction des bibliothèques et de la documentation du Conservatoire national des arts et métiers)

Pour une institution de conservation, et en particulier pour des bibliothèques, éditer un corpus ou un fonds d’archives dans EMAN est une occasion de s’interroger sur ses pratiques professionnelles. Quels sont les atouts et les limites de la plateforme par rapport aux outils habituels de valorisation des fonds (catalogues, bibliothèques numériques) ? Comment peut-on y concilier les exigences métier de normalisation et d’interopérabilité avec la très grande plasticité de la plateforme ? À travers l’expérience de Notes de cours de l’ENS et Famililettres, cette intervention sera aussi l’occasion de s’interroger sur les modalités spécifiques de la gestion de tels projets.

Vendredi 29 janvier 2021 matin : EMAN, patrimonialisation et exploitation

Vendredi 29 janvier 2021, 9h15 – 11h30 : Valorisation de corpus d'auteur

Comment faire découvrir des œuvres et archives méconnues avec EMAN ? Comment une méthode et un outil comme EMAN peuvent servir à une meilleure compréhension et une meilleure diffusion d'archives méconnues. Cette session concerne des projets sur un auteur ou une partie de son œuvre, des corpus finis, souvent méconnus ou pas/peu analysés : comment les méthodes et l'outil EMAN aident à déchiffrer - ou pas - de l'inédit ?

À la découverte de Lesuire, Bénédicte Obitz (IUT de Laval, membre associée ITEM & 3LAM)

Robert-Martin Lesuire (1736-[1815]) est un homme de lettres prolixe, aujourd’hui essentiellement connu pour ses romans dont la suite L’Aventurier français (1782) et pour ses poèmes épiques tels que les Noces patriarchales (1777) et Le Nouveau-Monde, ou Christophe Colomb (1782). Mais la découverte de deux fonds d’archives manuscrits conservés à Laval a permis de mettre au jour une autre partie de sa production littéraire inédite, composée notamment de nombreuses pièces de théâtre, découverte qui jette un éclairage nouveau sur cet auteur et sur son œuvre. La valorisation de ces deux fonds de plus de 2500 feuillets pose des questions autour de leur classement, de leur authentification, de leur état de conservation, des étapes et variantes d’écriture, de leur mise à disposition du public, auxquelles le site EMAN apporte des réponses techniques et scientifiques.

Les manuscrits de Victorine de Chastenay : Découverte inédite et éditorialisation, Valérie Burgos-Blondelle (Comité pour l'histoire du CNRS, Cermes3)

Victorine de Chastenay (1771-1855), principalement connue pour ses Mémoires, quelques traductions de l’anglais et des écrits historiques, a laissé un ensemble archivistique peu exploité jusqu’à aujourd’hui. Constitué de journaux personnels et scientifiques (notamment en botanique), de fiches de lecture d’ouvrages comme de journaux savants, de mémoires personnels et scientifiques, de notes de cours et de correspondances, ses manuscrits conservés aux archives départementales de la Côte d’or comptent 4520 pièces (folios, double pages et cahiers). Leur édition numérique en cours via la plateforme EMAN permet la mise à disposition de sources peu connues concernant l’activité savante d’une femme du premier XIXe siècle. Au cours de ce processus, l’éditorialisation est parfois remise en cause par le travail de transcription et d’édition, et les découvertes inédites qui en découlent.

Excursion dans des brouillons de mathématicien avec Richard Dedekind, Emmylou Haffner (Institut de Mathématique d'Orsay, Université Paris-Saclay)

Robinson de Paul Valéry : édition génétique, Franz Johansson (équipe Valéry, ITEM)

Éditorialiser des archives privées méconnues : du fonds Noufflard aux « Archives Langweil-Halévy-Noufflard » sur Holographical-Lee (HoL) - Vernon Lee (Violet Paget), Sophie Geoffroy (Université de La Réunion) & Sally Blackburn-Daniels (Open University, Londres)

Vernon Lee (Violet Paget, 1856-1935) fut une autrice cosmopolite prolifique en 4 langues ; célèbre en Angleterre, France, Italie, Allemagne, elle fut éclipsée dans les années 1920 à cause de son engagement pacifiste et antifasciste. La découverte d’un fonds d’archives comportant plusieurs centaines de lettres et cartes postales, 25 carnets, manuscrits, photographies, tableaux et films ainsi que sa bibliothèque dans le domaine des peintres André et Berthe Noufflard en Normandie en 2012 a mis en lumière ses liens insoupçonnés avec la France et des détails de sa méthode de travail, ce qui renouvelle la compréhension de sa vie et de son œuvre. A la mort de la fille des peintres, Geneviève Noufflard (2016), la mission d’inventorier le fonds Noufflard, corpus artistique et littéraire volumineux, plurilingue polymorphe, posa aussi un défi en termes de conservation. Comment la plateforme EMAN permet-elle la conservation, l’éditorialisation, la diffusion et la patrimonialisation d’un tel corpus, à distance des lieux et objets eux-mêmes et des membres de l’équipe éditoriale ? Comment les méthodes et l'outil EMAN aident-ils à déchiffrer et traiter des documents inédits ? Le cas d’un Carnet de guerre de Vernon Lee sera présenté.

Vendredi 29 janvier 2021, 11h30 – 12h30 : Gestion des corpus étendus (1)

Comment gérer des grandes masses de documents avec EMAN ? Construire son corpus étendu, comment l'analyser, le faire évoluer ? Cette session concerne surtout des projets avec des équipes ou sur un corpus avec de nombreux documents complexe ou un accroissement de son périmètre et de son volume au fil du travail : comment les méthodes et l'outil EMAN aident à se mesurer à l'infiniment vaste et mouvant ?

Mettre en ligne, annoter et exploiter les fiches de lecture de Michel Foucault, Vincent Ventresque (laboratoire Triangle, ENS de Lyon) & Marie-Laure Massot (Caphes, Ens/CNRS)

Avec près de 12 000 feuillets numérisés déjà mis en ligne, la plateforme EMAN a permis au projet Foucault fiches de lecture de diffuser très largement le fonds Foucault de la BnF. Nous verrons comment cet outil modulaire a pu être adapté, moins pour la production des données de description et d'indexation que pour leur exposition et leur exploitation. En particulier, nous présenterons la chaîne de traitement et l'articulation avec les autres outils du projet FFL, le prototype de plateforme collaborative et Transkribus, et les développements informatiques réalisés pour EMAN au cours du projet.

Transperse : Un corpus multilingue et ses enjeux, Poupak Rafii Nejad (responsable éditoriale multi supports au CeRMI, CNRS)

Le Sourc-e-book du projet ANR TransPerse est un outil de recherche destiné à un large public (étudiant, universitaire, chercheur…). Son objectif est de contribuer à une compréhension renouvelée de l’histoire des échanges interculturels entre la Perse et les espaces aux frontières jusqu’à l’Occident latin au début du 5e s. Il croise une riche documentation littéraire, parfois inédite, relative à la période des règnes de Yazdgird I et Wahrām V. Dépassant les frontières géographiques, linguistiques et culturelles de leurs milieux de rédaction, ces textes de différentes natures sont contemporains des événements narrés mais sont aussi le fruit de réécritures et de transmissions à travers l’espace-temps, jusqu’aux périodes les plus récentes. Souvent inexploités ou difficiles d’accès, parfois mal identifiés, ils n’ont jamais fait l’objet d’un traitement d’ensemble.

Actuellement, plus d’une centaine de collections et près de 250 textes sont mis en interaction sur la plateforme EMAN. La complexité de ce corpus ouvert trans-aréal tient en particulier à la multiplicité des langues provenant des communautés du Proche et Moyen-Orient, mais aussi à la diversité des genres littéraires, ce qui induit une réflexion centrale sur la question des classements et des indexations.

Vendredi 29 janvier 2021, 14h – 14h45 : Gestion des corpus étendus (2)

Famililettres : problématiques d'un projet d'édition de correspondance croisée, Florence Desnoyers (chargée des archives et manuscrits à la bibliothèque centrale du Cnam, Paris)

Le projet Famililettres a pour objectif de donner accès à la correspondance numérisée et en partie transcrite de Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), industriel fondateur du Familistère de Guise, et de son épouse et collaboratrice, Marie Moret (1840-1908). Cet ensemble de plus 13 000 lettres, conservé à la fois à la bibliothèque du Cnam et au Familistère de Guise, est particulièrement riche par les thèmes abordés et la complémentarité entre correspondance active et passive. Les débuts du projet font déjà apparaître difficultés et enjeux, en particulier en raison de l'étendue du corpus, autour de l'enrichissement des métadonnées, de la gestion des droits et de la visualisation des données.

Scènes européennes Marivaux : reconstituer l'éphémère du spectacle au théâtre, Paola Ranzini (Avignon université & IUF) & Côme Saignol (projet SEM)

Présentation d’un modèle de hiérarchisation de documents de nature différente se rapportant à la mise en scène.

Vendredi 29 janvier 2021, 14h45 – 16h30 : Usages collectifs et pédagogiques

Avec une plate-forme évolutive, générique et personnalisée, quelles expérience pédagogique et collaborative possible ? Collaborative ou collective ? Cette session est centrée sur des expériences avec des étudiants ou en équipe : quelle gestion du groupe quels apports pédagogiques mais aussi quelles modifications des modes de travail ou d'appréhension des données sur EMAN ?

Joyeuses inventions : EMAN, incubateur de projet collaboratif ?, Anne Réach-Ngô (Université Haute-Alsace) & l'équipe Joyeuses inventions

Le site Joyeuses Inventions constitue un espace expérimental qui vise à interroger le modèle de publication de l'édition critique numérique appliqué à cet objet hybride qu'est le recueil collectif de poésies de la Renaissance. Réunissant une dizaine de chercheurs réguliers et ouvert à des contributeurs plus occasionnels, le projet invite à réfléchir à la porosité entre édition critique et recherche, entre éditorialisation d'une œuvre singulière et analyse de corpus complexe où les textes circulent d'un recueil à l'autre, proposent des états différents d'un même texte et renouvellent le périmètre même de la notion d'œuvre.

Correspondance internationale de Zola : Quel pilotage d'un écosystème collaboratif en contexte numérique ?, Olivier Lumbroso (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3//DILTEC/ITEM)

Le projet d'édition en ligne des lettres internationales reçues par Émile Zola s'inscrit dans la continuité des nombreux projets de publication de sa correspondance générale et privée. Cependant, le projet se distingue de l'édition de la correspondance en onze volumes sur support papier, éditée entre 1978 et 2010, par une équipe franco-canadienne sous la direction de B. Bakker et H. Mitterand. Non seulement, ce projet s'avère bien plus modeste en termes de corpus, concerne des lettres multilingues reçues du monde entier, notamment durant l'affaire Dreyfus, et non pas envoyées par l'écrivain, mais encore son équipe d'une trentaine de chercheurs se distribue sur plusieurs continents. Pourquoi cette diversité géographique s'est-elle imposée comme « écosystème » ? Quelle méthodologie de pilotage et de décisions collectives un tel dispositif « éclaté » implique-t-il ? Quelle place y occupe la plate-forme de travail EMAN ? Après quelques mois d'achèvement des livrables, quelles conclusions en tirer pour l'avenir et pour d'autres projets apparentés ?

Des étudiants éditeurs sur le site Mythologia : un scénario pédagogique entre humanités numériques et épistémologie, Céline Bohnert (Université de Reims & IUF)

Cette intervention présentera le bilan du scénario pédagogique mis en place en 2019-2020 sur le site Mythologia pour les étudiants du Master Lettres et Humanités (Univ. Reims). L'objectif n'était pas tant de former aux humanités numériques en soi que de former aux humanités et à une démarche réflexive sur les pratiques de recherche en mobilisant les outils de l'édition numérique. Les étudiants ont participé à l'édition de la « Mythologie » de Natale Conti sur EMAN tout en tenant le journal de bord de leurs démarches. Ils étaient ainsi invités à élaborer un protocole de travail argumenté et à expliciter les interactions qu'ils observaient entre les outils numériques, les questionnements au fondement de la démarche éditoriale et les problématiques propres au projet Mythologia.

Tragiques inventions, une pédagogie du « hand reading » ?, Magda Campanini (Université Ca'Foscari), Anne Réach-Ngô (Université Haute-Alsace) & les étudiants de l'université Ca'Foscari (Venise)

Le projet Tragiques Inventions réunit différents enseignants et étudiants qui souhaitent mettre au jour les vertus pédagogiques de l'édition critique numérique collaborative. Il postule que l’édition critique numérique, par les formes d'appropriation et de manipulation des données qu'elle nécessite, constitue un outil efficace pour réduire la distance temporelle et culturelle qui rend difficile, pour les publics d’aujourd’hui, l’accès aux écrits de la Première Modernité. En expérimentant des dispositifs de présentation et de mise en relation des textes et des livres de la Renaissance, les étudiants sont invités à réfléchir aux enjeux de la médiation éditoriale, s'initiant dans le même temps à la technicité et à l'épistémologie de la recherche en environnement numérique.

Vendredi 29 janvier 2021, 16h30 – 17h15 : Table ronde conclusive des journées

Les liens entre plate-forme et objectifs scientifiques : quelle continuité ?