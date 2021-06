S.A.C.D. - Auditorium de la Maison des Auteurs, 7 rue Ballu, Paris 9e

Journée d'études

Lugné-Poe: nouvelles approches, nouvelles archives

en présentiel

Cet atelier de travail et de discussion, organisé par Alice Folco (UMR Litt&Arts, Université Grenoble-Alpes) et Sophie Lucet (Cerilac, Université de Paris), en partenariat avec la SACD et la Société d'Histoire du Théâtre, aura lieu sous forme de présentations d'archives, inédites ou peu exploitées.

L'objectif des échanges est de ré-envisager la place du fondateur du Théâtre de L’Œuvre dans l’histoire et l’historiographie de la mise en scène, en France et en Europe, et plus largement dans la vie théâtrale avant et après la guerre de 14-18.

Les différentes archives présentées contribueront ainsi à essayer de cerner les différentes facettes de celui qui préférait se définir comme « homme de théâtre » plutôt que comme metteur en scène : acteur, auteur, régisseur, organisateur de spectacles, directeur de théâtre, tourneur, éditeur de revue, critique dramatique, etc.

PROGRAMME

10h00 : Alice Folco (Litt&arts) & Sophie Lucet (Cerilac) : introduction

10h30 : Marianne Bouchardon (Ceredi, Univ. de Rouen-Normandie) : « Lugné-Poe contre la mise en scène »

10h45 : Mathilde Régent (CRP19 / Univ. Orsay Paris-Sud) : « La collaboration entre Marcel Schwob et Lugné-Poe 1893-1894 »

11h : Vicenzo Mazza (HAR / Univ. Jules Vernes - Amiens) : « Lugné-Poe et Le Roi Candaule : l’arrivée tardive de Gide au théâtre »

11h15 : Discussion & Pause

11h45 : Clément Dessy (FNRS, Univ. Libre de Bruxelles) : « Une signature en formation ? Lugné-Poe, auteur dans Le Chat Noir »

12h : Yanna Kor (Univ. P. Valéry Montpellier III) : « Lugné-Poe et la marionnette : quelques nouvelles pistes de réflexion »

12h15 : Quentin Rioual (Har, Univ. Paris-Nanterre) : « Les conditions de répétition et de représentation dans la tournée septentrionale de l’Œuvre : L’Intruse au Carl-Johan Teatret, le 05 oct. 1894 »

12h30 : Discussion

12h45 : Ariane Martinez (Céac, Univ. de Lille) : « Lugné-Poe : l'acteur, l'acrobate et la bête de scène. Lecture d'extraits choisis. Questions ouvertes. »

13h30 : DEJEUNER

14h45 : Ana Wegner (C.a.p.e.s. Brésil / Univ. de Poitiers) : « Suzanne Després au microphone : Peer Gynt (Columbia, 1933) et Le chariot de terre cuite (RTF, 1947) »

15h15 : Ana Orozco (Har, Univ. Paris-Nanterre) : « La mise en scène de Monna Vanna de Maeterlinck, 1902 »

15h30 : Discussion

15h45 : Marie-Astrid Charlier (Rirra, Univ. P. Valéry Montpellier III) : « Le feuilleton médiatique du duel Catulle Mendès /Lugné-Poe »

16h00: Sophie Lucet & Olivier Ritz (Cerilac, Univ. de Paris, campus Diderot) : « Lugné-Poe metteur en scène du théâtre de la Révolution de Romain Rolland »

16h20 : Discussion & Pause

16h45 : Marielle Silhouette (Har, Univ. Paris-Nanterre) : « Lugné-Poe & Claudel dans la presse allemande »

17h : Léonor Delaunay (Société d’Histoire du Théâtre) : « La ronde des colonies » d’Aurélien Lugné-Poe

17h15 : Alice Folco (Umr Litt&Arts, Univ. Grenoble-Alpes) : « Lugné espion ? »

17h30 : Discussion & Conclusion

Contact : alice.folco@univ-grenoble-alpes.fr & sphlucet@gmail.com