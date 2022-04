Journée d'études « Il était une voix/Érase una voz... María Josefa Canellada »

Le laboratoire junior ¡Silencio! est très heureux de vous annoncer la tenue de sa prochaine journée d'études intitulée « Il était une voix/Érase una voz... María Josefa Canellada », qui aura lieu en hybride à l'Institut Cervantes de Lyon le 28 avril 2022 de 14h à 18h.



Cette journée portera sur la linguiste et écrivaine espagnole María Josefa Canellada et sur son œuvre Penal de Ocaña qui est actuellement l'objet d'un travail de traduction par plusieurs membres du laboratoire junior ¡Silencio! dans le cadre du projet VOCES (Valorisation d'une Oeuvre Censurée en ESpagne).

Nous aurons le plaisir d'écouter deux interventions : celle de Carmen Mejía Ruiz intitulée "La búsqueda de la identidad en Penal de Ocaña de María Josefa Canellada", et celle d'Ana Zamora portant sur "Penal de Ocaña: un testimonio autobiográfico llevado al teatro". Ces interventions seront suivies par la lecture d’extraits choisis de Penal de Ocaña, dans le texte original et dans leur traduction, par les membres de VOCES.



Si vous voulez y assister à distance, vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante afin que le lien de connexion vous soit envoyé : labo.silencio@gmail.com