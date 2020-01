Lycée Massena à Nice (06)

Journée d’études annuelle William Faulkner organisée par l'Université Côte d'Azur et le lycée Massena de Nice :

Light in August

La journée aura lieu de 9h à 13h au lycée Massena, 2 avenue Félix Faure

PROGRAMME

9h00 : ACCUEIL ET PRESENTATION DE LA JOURNÉE

Monsieur le Proviseur Serge Ferrari

Marie Lienard-Yeterian/Emmeline Camos

9h15 : accueil musical par les élèves de la section S2TMD du Lycée Masséna « Funky Dung »

9h45 : Ineke Bockting (Institut Catholique de Paris) : « If Public Talking Means Truth, Then I reckon This is Truth » : The Issue of Unreliability in Light in August.

10h15 : Stéphanie Suchet (CP Lycée Fénelon) : analyse d’un passage du chapitre 15

10h45 : PAUSE CAFÉ (SALLE DES ACTES)

11h15 : Solveig Dunkel (Université de Picardie Jules Verne) : The Body in Conflict in Light in August.

11h45 : Martine Spina-Anton (CP Lycée Masséna) : The Road in Light in August.

12h15 : Jonathan Laine (CP Lycée Masséna) : « How he had grandfathered the devil’s spawn » : The Construction of Manhood in Light in August.

CONCLUSIONS : 13h00

13h15. Déjeuner au Grain de Café 6 Avenue Félix Faure (pour les intervenants)

Organisation :

Marie Lienard-Yeterian, Université Côte d’Azur, LIRCES

Emmeline Camos, Lycée Massena

