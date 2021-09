Ecole Normale Supérieure de Lyon

Le laboratoire junior ¡Silencio! a le plaisir de vous inviter à sa première journée d'études, intitulée "Voix silenciées, voix marginalisées : Existence, dissidence et expressions des marges en Amérique latine et en Espagne". Nous aurons le plaisir d'écouter dix interventions en français et en espagnol autour de l'axe "Silence et pouvoir(s)", qui constitue le deuxième axe de recherche et de réflexion du laboratoire junior. Vous pourrez assister à la journée en présentiel ou en ligne.

La journée d'études sera suivie de la projection-débat du film Ixcanul. Elle sera animée par des membres de ¡Silencio!.

L'inscription est gratuite mais obligatoire, pour les deux modalités de suivi, et se fera par mail : labo.silencio@gmail.com