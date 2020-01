[Agrégation 2020] Écrire la violence au théâtreen France et en Angleterre dans les années 1560-1600 : Hippolyte de Garnier & Richard III de Shakespeare (Montpellier)

Montpellier

Journée d’étude organisée par Claudie Martin-Ulrich et Janice Valls-Russell

pour l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’Âge Classique et les Lumières (IRCL, UMR5186)

Jeudi 23 janvier matin

Macabres désirs

Accueil : à partir de 9h45

10h10 : Ouverture

Présidente de séance : Nina Hugot (Université de Lorraine)

10h20 : Hippolyte entre Euripide et Sénèque : l’organisation des discours

Christiane Louette (Université Grenoble Alpes)

10h50 : La réécriture de la violence et du macabre sénéquien par Garnier

Céline Fournial (Cellf 16-18, Sorbonne Université)

11h20 : (Re)penser Sénèque à la Renaissance : Hippolytus, de John Studley (1566), un exemple anglais

Janice Valls-Russell (IRCL, CNRS, Montpellier)

11h50 : Discussion avec Claudie Martin-Ulrich (IRCL, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

12h30 : Pause déjeuner

Après-midi : Terreur et pouvoir

Présidente de séance : Janice Valls-Russell

14h : Statecraft et stagecraft : la théâtralité du pouvoir dans Richard III

Florence March (IRCL, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

14h30 : Richard III crève l’écran

Nathalie Vienne-Guerrin (IRCL, Université Paul- Valéry Montpellier 3)

15h : « De noirs pressentiments viennent m’épouvanter » : Le prince-victime chez Racine et Shakespeare, Hippolyte (Phèdre)/The Princes in the Tower (Richard III)

Andrew Hiscock (Bangor University)

15h30 : Discussion

15h50 : Table ronde autour des 2 pièces

16h30 : Clôture