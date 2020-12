Online

Giornata internazionale di studio online "Intersezioni. Nuove prospettive per le public humanities"

Si tiene in inglese il 3 dicembre 2020, dalle 9:00 alle 18:30 CET

Con Jeffrey Schnapp ( Harvard University ), Franz Fischer (VeDPH), Marco Sartor ( Università di Parma ), Stefano Dall'Aglio (VeDPH), Francesca Vera Romano ( Sapienza Università di Roma ), Iris Pupella-Noguès ( Università degli studi di Trieste) , Université Paris-Est Créteil (UPEC) , Silvia Mazzucotelli Salice ( Università Cattolica del Sacro Cuore ), Carlo Corsato ( Galleria Nazionale ), Kate Devine ( Galleria Nazionale ), Michelangela Di Giacomo ( M9 ), Elisa Corrò (VeDPH), Alberto Trentin , Eugenio Burgio ( Università Ca 'Foscari Venezia ), Paola Italia (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ), Alessandra Trevisan ( Università Ca 'Foscari Venezia , Le Ortique ), Alice Girotto ( Università Ca' Foscari Venezia ).

Prenota il tuo posto nella sala virtuale Zoom: http://hfc-int.eventbrite.com/ .

Organizzato da Humanities for Change promosso dal Venice Center for Digital and Public Humanities e dalla Facoltà di Filologia dell'Università di Banja Luka, finanziato con fondi per attività studentesche dell'Università Ca 'Foscari Venezia

Programma

Aperture istituzionali

Marco Sartor (Università di Parma, cofondatore di Humanities for Change) Franz Fischer (Direttore del Venice Center for Digital and Public Humanities)

Panel I - Uno sguardo alla storia pubblica (9: 30-11: 00)

Stefano Dall'Aglio (Centro di Venezia per il digitale e le discipline umanistiche), Public History: metodologie, esperienze e prospettive fuori e dentro Ca 'Foscari [ENG] Francesca Vera Romano (Università "La Sapienza" di Roma), Nuove tecnologie per la valorizzazione della storia cultura: il caso di Matera [ITA] Iris Pupella-Noguès (Università di Trieste - Université Paris-Est), Storia pubblica e monumenti fascisti nei comuni di Bolzano e Trieste. Alcuni esempi e analisi di progetti [ENG]

Discussant: Irene Mamprin

Panel II - Arte, museo e patrimonio culturale: alcuni approfondimenti (11: 30-12: 40)

Silvia Mazzucotelli Salice (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Forme lontane di partecipazione all'arte. L'arte pubblica come istanza di formazione territoriale nella pandemia [ENG] Carlo Corsato, Kate Devine (The National Gallery, Londra), Digital divide, diversity and access in museum education [ENG]

Discussant: Paola La Barbera (Università Ca 'Foscari Venezia)

Panel III - Oltre l'accademia. Diffusione della ricerca e dell'occupazione (14: 00-15: 30)

Michelangela Di Giacomo (Museo M9), Diffondere cultura oggi: l'esempio del Museo M9 [ITA] Elisa Corrò (Venice Center for Digital and Public Humanities), Heritage thinking and maker culture. Ciao (storia) di paesaggi, comunità e ricordi nella campagna di Venezia [ENG] Alberto Trentin (analista finanziario e poeta), L'eroe in azienda. Come Ulisse ei suoi discendenti possono aiutare il business [ITA]

Discussant: Stefano Adamo (University of Banja Luka)

Keynote (15: 30-16: 30)

Jeffrey Schnapp (Harvard University), Actionable knowledge [ENG]

Abitiamo un mondo in cui esiste una proliferazione senza precedenti di informazioni liberamente accessibili e (a volte) di alta qualità; un'informazione che non risiede più solo sugli scaffali delle biblioteche, ma piuttosto che, grazie all'ubiquità delle reti e degli smart phone che portiamo in tasca, ci accompagna nei nostri spostamenti per il mondo. Eppure, problema dopo problema - cambiamento climatico, vaccinazioni, immigrazione, storia, cultura ... - questa biblioteca in continua espansione lotta per plasmare le credenze e le azioni pubbliche. Il mio intervento affronterà la questione di come tagliare il rumore e come rendere importante la conoscenza. Il focus sarà sul ruolo della pratica critica del design, da un lato, e sulla necessità di nuovi modelli di formazione e organizzazione a livello universitario che uniscano la pratica con la critica e la teoria, dall'altro.

Discussant: Giulia Pellizzato (Harvard University)

Pannello IV - Il contributo del digitale alla tradizione dei testi letterari (17: 00-18: 30)

Eugenio Burgio (Università Ca 'Foscari Venezia), A cosa serve la filologia nel tempo delle Digital and Public Humanities: il caso DEDM (Digital Edition of the Devisement dou Monde) [ITA] Paola Italia (Università “Alma Mater Studiorum” Bologna), Testi come beni comuni: per una filologia digitale sostenibile [ITA] Alessandra Trevisan (Università Ca 'Foscari Venezia), Alice Girotto (Università Ca' Foscari Venezia), Le Ortique ovvero del canone deformato: un progetto collettivo e digitale per riscopre le artist dimenticate a cura di studiose e autrici

Discussant: Gaia Tomazzoli (Università degli Studi di Pisa)