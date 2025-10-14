« L’Explicite / Explicitness » (Univ. Paris-Est Créteil)

Colloque L’Explicite / Explicitness Conference

Jeudi 23 - Vendredi 24 Octobre 2025

Université Paris-Est Créteil, Campus Centre

JEUDI MATIN / Thursday Morning

Lieu / Venue: Salle des Thèses (P2-019, Bâtiment P)

9h30-10h Accueil / Welcome

10h-10h15 Remarques générales / General Remarks

10h15-11h45 – Panel 1 : Éthique de l’explicite / Explicitness and Ethics

· Justine Janvier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Explicite et vérité dans l’ontologie de Luigi Pareyson »

· Astrid Fizyczak (Université Sorbonne Nouvelle) : « L’écriture de l’explicite paradoxal chez Elizabeth Bishop [1911-1979] : entre poétique de la clarté et refus de la parole »

· Elise Brault-Dreux (Université Polytechnique Hauts-de-France) : “‘Pancreas’ means ‘all flesh’ ”: explicitness as poetic purpose in Denise Riley’s ‘The patient who had no insides’”

JEUDI APRES-MIDI / Thursday Afternoon

13h30-15h – Panel 2 : L’explicite des récits / Explicit Narratives?

· Philippe Willocq (Université Lille 3 et Haute École Francisco Ferrer de Bruxelles) : « L’explicite à l’œuvre dans le roman Gatienne (1882) de Georges de Peyrebrune ou l’échec d’une adaptation théâtrale »

· Teresa Gibert (Universidad Nacional de Educación a Distancia) : “Enhancing Explicitness through Metaphor in Margaret Atwood’s Fiction “

· Marie Simla Doğangün (EHESS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : “Minimal Surfaces, Hidden Depths: Explicitness Re‑examined in Ayşegül Savaş’s Walking on the Ceiling”

15h30-17h – Panel 3 : Réception et traduction / Reception and Translation

· Valentine Piéplu (Université Sorbonne Nouvelle) : « Les notes du traducteur comme espace de l’explicite : le cas de Tristram Shandy traduit par Javier Marías »

· Samuel Baudry (Université Lyon 2) : « Apologie de l’explicite ou naïveté herméneutique? Les commentaires amateurs sur les réseaux sociaux littéraires »

· Aira Rego-Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela) : « Nommer, transmettre : une poétique de l’explicite chez Camus et au-delà »

VENDREDI MATIN / Friday Morning

Lieu / Venue : BM 005

9h30-10h30 – Panel 4 : Politique et discours public / Politics and Public Discourse

· Brahim Oulmakhzoune (Université Moulay Ismail de Meknès) : « L’explicite comme stratégie d’effacement : le discours politique français entre clarté affichée et opacité construite »

· Frédérique Sandretto (Université de Rouen) : « Dire les Pères fondateurs : l’explicite comme vecteur de légitimation politique dans les discours présidentiels américains (1920-2020) »

11h-12h30 – Panel 5 : Mise en scène de l’explicite / Staging the Explicit

· Sabina Tabacaru (Université Paris 8) : “Being explicitly sarcastic: the use of non-verbal markers in humorous contexts”

· Shefali Banerji (University of Vienna) : “Performing Explicitness, Performing Identity in Spoken Word Theatre”

· Christopher Beynel (Université Lyon 2) : DEUX MILLE VINGT TROIS de Maguy Marin : faire de l’explicite un irrécupérable ?

VENDREDI APRES-MIDI / Friday Afternoon

14h-15h30 – Panel 6 : Arts visuels et corps explicites / Visual Arts, Bodies, and the Explicit

· Sébastien Scarpa (Université Grenoble Alpes) : « Images explicites : la littéralité du désir dans l’œuvre de Henry Fuseli »

· Shawn Tucker (Elon University) : “Villous, Gelatinous, and More than Slightly Perverse: Grotesque Realism, Degradation, and Humor in Eva Hesse’s Response to Minimalism”

· Antoni Collot (Université de Lorraine) : « Régimes sémiotiques à haute intensité »

15h30 : Remarques de clôture / Closing Remarks

Comité d'organisation : Camille Adnot, Éric Athenot, Farid Ghadami, et Élisabeth Vialle

Équipe TIES (Textes, Images et Sons), Laboratoire IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman) - EA 3958